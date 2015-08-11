Artık Google'dan da büyüğü var

Durumu şu şekilde özetlemek mümkün: Google, bundan böyle Alphabet'in altında faaliyet gösteren şirketlerden biri haline geliyor. Bugüne dek Google altında faaliyet gösteren bilimsel çalışmalar kolu ya...

Durumu şu şekilde özetlemek mümkün: Google, bundan böyle Alphabet'in altında faaliyet gösteren şirketlerden biri haline geliyor. Bugüne dek Google altında faaliyet gösteren bilimsel çalışmalar kolu ya da Google Glass'ı üreten bölüm de, Google gibi, Alphabet'e bağlı diğer şirketleri oluşturacak. Kısacası Alphabet'i, büyük bir holdinge benzetmek mümkün.



Alphabet'in internet sitesi de oldukça ilginç bir adrese sahip: abc.xyz... Larry Page, bu adresten bağlantı verdiği açıklamasında, büyüyen Google'ı ve çalışmalarını doğru şekilde yönetebilmek için böyle bir yola baş vurduklarını söylüyor.



Bugüne kadar Google'da CEO'luk görevini üstlenen Larry Page, bundan böyle Alphabet CEO'su olarak görev yapacak. Sergey Brin ise, Alphabet başkanı olacak.



GOOGLE'IN CEO'SU SUNDAR PICHAI OLDU



Alphabet'in en büyük şirketi olan Google'ın CEO koltuğuna ise, Android bölümünün başkanı olan Sundar Pichai oturacak. Pichai uzun zamandır Google'da varlığını hissettiren bir isim. Chrome'u hayata geçirdikten sonra Android bölümünün başına getirilen Sundar Pichai, başarılarını bu kez Google için tekrarlamaya çalışacak.



Alphabet'in duyurusundan hemen sonra, Google hisselerinin yüzde 5 oranında yükseldiğini de belirtmekte yarar var.



NEDİR ALPHABET?



Alphabet, basitçe açıklamak gerekirse aralarında en büyüğünün Google olduğu birçok şirketin bir araya geldiği bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.



Ayrıca bildiğimiz Google'ı da biraz küçülten yeni yapılanma sayesinde kan şekeri ölçen lens gibi internet temelli bir şirket olan Google'ın alanının biraz dışında kalabilecek yapılanmalar Alphabet'in altında ayrı birer şirket olacaklar.



Bu sayede Larry Page ve Sergey Brin, yeni yönetim ekipleri ile birlikte tüm şirketleri çok daha iyi ve verimli bir şekilde yönetmeyi, herkesin tam verimli şekilde kendi alanı ile ilgilenmesini hedefliyorlar.







KAYNAK: Hürriyet