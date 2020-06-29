Artan vaka sayıları ile normalleşme arasında bir yerde

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta, küresel mali piyasalar, bir tarafta artan vaka sayılarının yarattığı tedirginlik, diğer tarafta ise devam eden normalleşme arasında her iki uca da savrulsa da, geneli itibariyle satıcılı bir hafta geçirdi.
- Son verilere göre, günlük yeni vaka sayısı dün yeni bir rekora imza atarken, toplam vaka sayısı 10,1 milyon, can kaybı ise 501bin kişi oldu.
- Okuduğumuz raporlara göre, özellikle Texas ve Florida olmak üzere, ABD’de normalleşme stratejileri ertelenmeye, bazı eyaletlerde ise önlem alınmaya çalışılıyor.
- Her ne kadar, artan vakı sayısı devletlerin elini kolunu şimdilik bağlasa da, yine de, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan ekonomik çöküş ardından son gelen veriler, toparlanma yönünde ümit aşılarken, yatırımcılar da ultra gevşek para politikasının serinliğinde getiri arayışına soyunmaya devam ediyor.
- Altın, FED’in ultra gevşek para politikasına karşın yatırımcılar tarafından adeta panzehir olarak görülüyor. Lakin, FED’in son 2 haftadır durmaya başlayan parasal genişlemesi ardından ABD borsalarının adeta yakıtı biterken, altının da kar satışları ile karşı karşı kalabileceğini düşünüyoruz. Gözümüz 1,790-1,800 usd/ons seviyesini takip ediyor (bakınız grafik).
- GBP/USD paritesinde 1,27-1,28 bandından açtığımız kısa pozisyonumuzu 1,2350 seviyelerinden realize ettik. EUR/GBP paritesinde ise halen daha EUR uzun, GBP kısa pozisyonumuz devam ediyor (bakınız grafik).
- 3 Kasim tarihinde yapılacak ABD seçimleri öncesinde, Trump, rakibi Biden’in 14 puan gerisine düştüğünü görüyoruz. Pandemi ve siyahi genç Floyd’un öldürülmesi döneminde başarısız süreç yönetiminin kilit rol oynadığını düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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