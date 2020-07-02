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Artan vaka, Aşı heyecanı, PMI, Petrol, Volkswagen ve Sosyal Medya

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Artan vaka, Aşı heyecanı, PMI, Petrol, Volkswagen ve Sosyal Medya
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun borsa ve para piyasaları analizi şöyle:
  • İkinci yarının ilk iş gününde, küresel mali piyasalar temkinli iyimser, genel hatları ile sakin, Türk mali piyasaları ise, satıcılı bir günü geride bıraktı.
  • Dışarda havayı dengede tutan 3 faktör ise değişmedi: Artan vakı sayılarına rağmen (ABD’de günlük virüs artış sayısı 50bin kişiyi geçti), aşı çalışmalarına yönelik iyimser beklenti ve haberler, ve elbette merkez bankalarından gelen hep destek tam destek söylemi.
  • Bu bağlamda, bu sabah Reuters haberine göre, ilaç sektörünün iki devi ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech’in insanlar üzerinde denenecek COVID-19 aşısına yönelik açıklamaları, umut oldu.   
  • FED'in toplantı tutanakları piyasalar açısından iyimser algılanırken, OPEC’in üretim seviyesini tüm zamanların en düşük seviyesine indirmesi ve öte yandan ABD'de ham petrol stoklarının son altı ayın en yüksek haftalık düşüşünü yapması, Brent cinsi petrolü 42 dolar seviyesine itti. Brent Petrol açısından oyun değiştirecek kabiliyete sahip fiyat seviyesinin 45 doların geçilmesi ile başlayacağını düşünüyoruz (bakınız grafik).
  • Analizin devamı için aşağıdaki line tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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