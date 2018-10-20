Arşiv için Türkiye ile işbirliği

KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ile TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında işbirliği imzalandı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da yer alan imza töreninde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu şahitliğinde imzalanan protokole, KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak ile TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal imza koydu.

Protokol ile, iki ülke arasında arşiv alanında işbirliğini geliştirmek hedefleniyor.

Protokol, iki kurumun, kendi arşiv fonlarını geliştirme maksadıyla araştırmalar yaparak, kendi mevzuatlarına uygun olarak arşivlerde uygulanan elektronik ve çağdaş teknoloji ile restorasyon uygulamaları konusundaki tecrübelerden karşılıklı yararlanmak amacıyla arşiv alanında uzman değişiminde bulunmasını da öngörüyor.

İki kurumun arşiv alanında yayın değişimi, bilimsel toplantı ve sergiler düzenlenmesi de protokol kapsamında yer alıyor.

İmza töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak, devlet ve millet hayatı içinde arşivlerin önemli bir görev üstlendiğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da konuşmasında, protokolün bundan sonra çok önemli hizmetlere kapı açacağını kaydetti.

Ünal, şu ana kadar iki taraf arasında çok canlı bir ilişki olduğunu, karşılıklı ziyaretler, ortak çalışmalar, bölge ve Türk tarihi açısından önemli bir çok belge teatisi gerçekleştirildiğini anlattı. Ünal, bundan sonra tarihin aydınlatılmasında en önemli kaynak olan arşivler konusunda ortak çalışmalar, görüş alış verişi ve ziyaretler yapılacağını da dile getirdi.

Konuşmalardan sonra protokol imzalandı ve ardından Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak ile TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, iki ülke arşivleri konusundaki işbirliğinin anlaşmalara dayalı olmadan yürütüldüğünü, bundan sonra yapılacak faaliyetleri güvence altına alan bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Arşivin tarihten süzülüp gelen kendileri açısından Kıbrıs Türk halkının hafızası demek olduğunu belirterek, “Ve bu belleği açıkçası çok daha iyi şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

Akıncı şöyle konuştu: “1571’den beri buradayız, birikmiş bir yaşam var, tarih, kültür var, onların yansımaları var. Hem sizlere hem bizlerde bilgi uzman değiş tokuşu, tecrübelerin karşılıklı aktarımı… Ve teknolojinin gelişmesiyle artık elektronik formatta da arşivciliğin yeni boyutları gelişti. Bunları en iyi şekilde yürütebilmek için işbirliği çok önemli.”

