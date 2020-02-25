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Arpa fiyatlarında yeni indirim

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Tarım Bakanlığı, TÜK'e yemlik arpa peşin satış fiyatının  1.40 TL’den 1.25 TL’ye düşürülmesi yönünde öneri yaptı

Arpa fiyatlarında yeni indirim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yeni bir indirime gidilerek, fiyatın 1.25 TL’ye düşürülmesi için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.

Buna göre, yemlik arpa peşin satış fiyatının  1.40 TL’den 1.25 TL’ye düşürülmesi yönünde öneri yapıldı. Böylece 41 günde yapılan toplam 30 kuruşluk bir indirimle arpa fiyatı, 1,55 TL’den 1,25 TL’ye düşürülmüş oldu.

Ayrıca 1 aylık vadeli arpa fiyatının 1,30 TL, 2 aylık vadeli arpa fiyatının 1,35 TL ve 3 aylık vadeli arpa fiyatının 1,40 TL şeklinde satılması için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.

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