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Armar, paket açıklanana kadar tüm çalışanlarını ödüyor

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Armar, paket açıklanana kadar tüm çalışanlarını ödüyor

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen işletmelerinden Armar Group, ülkenin ekonomik olarak büyük sıkıntıya girdiği bu dönemde Bakanlar Kurulu kararlarını beklemeden ekonomik paket açıklanana kadar ülkede kaos çıkmaması için tüm personelin Mart ayı maaşlarını ödeyeceklerini bildirdi. Hükümetten iyi bir ekonomik paket beklediklerini dile getiren Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, yaşanan krizin iş insanları için çıkış olabileceğini söyledi. Arar, bankaların kamunun ve sendikaların da bu taşın altına ellerini koymaları gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Arar şöyle dedi: “Dostlarım, arkadaşlarım, emekçi kardeşlerim, bankacı dost ve arkadaşlarım, ailem, aileler, siyasi dostlar, tüm koltuk sahibi siyasiler fikir ve görüşürüz ne isterse olsun. Nedir yaptığımız. Bildiğim kadar 42.000 kamu çalışanı 138.000 özel sektör çalışanı. Karar bu vatan bu millet içinse ben de bu güzel vatanın bir parçasıysam) bu kriz iş adamı için çıkıştır. Lakin bankalar, kamu, sendikalar da bu taşın altına ellerini koyacaklar. Birçok iş insanı 28.03.20 tarihini bekliyor. Bankada Hükümette bir şey kısa vadede alamaz. Lakin biz özel sektör ekonominin devamlılığına inanıyoruz. Yarın yanlışlıklar olursa emin olun biz ekmek peynire razıyız. Bizler ülkede kaos çıkmasın diye tüm personeli ödeyeceğiz. Banka da Hükümet de bir tahsilat yapmayacaktır.”

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