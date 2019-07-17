Anlaşmasız Brexit ihtmali Sterlin üzerine adeta kara bulut gibi çöktü

- Türk mali piyasalarının gözü kulağı, S-400 teslimatının başlaması ile ABD’den gelebilecek yaptırımlara çevrilirken, piyasanın de bekle ve göre stratejisine geçtiğini görüyoruz
- Öte yandan Kıbrıs adası etrafında hareketlilik de devam ediyor. Ankara’nın Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıkaynaklı AB ile yaptırım konusunda karşı karşıya kalabilme riski, Fitch’in Cuma günkü not indirimi ve ABD ile tekrar “papaz” olabilecek ilişkilere rağmen USD/TRY kurunda yatay ve sıkışık seyrin korunduğunu görüyoruz
- Bir önceki hafta sonu, TCMB Başkanı Sn. Çetinkaya’nın görevinden alışılmadık bir şekilde ve talimatlara uymadığı gerekçesi ile alınmasına ilk tepki olarak 5,8245 seviyesine fırlayarak veren USD/TRY kuru, son günlerde yavaş yavaş süzülerek 5,70 civarında tutundu (bakınız grafik)
- Hatırlanacağı üzere, S-400 teslimatının başlaması ile Pentagon’un basın toplantısın düzenleyeceği haberi ile 5,78 seviyesine yükselen USD/TRY kuru, toplantının iptal edilmesi ile gözünü 25 Temmuz tarihinde sonuçlanacak TCMB olağan PPK toplantısına çevirerek yataya geçti
- Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, gerek Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gerekse de TCMB Başkanı Sn. Uysal’ın son dönemdeki açıklamaları, 25 Temmuz’da faiz indirimine gidileceğini gösteriyor. Bizim faiz indirim beklentimiz piyasanın çok ötesine geçmiş durumda. Gelişmeleri, Ankara’nın, daha yüksek kur, daha düşük faiz stratejine geçme isteği olarak okuyoruz
- Türk mali piyasalarında alışılmadık sessizliğin arkasında, ABD’den gelebilecek olası yaptırımların dozunun düşük kalacağı, bunun da sindirilebilecek boyutta bir gelişme olarak kalacağı beklentisinin yattığını da not etmek gerekiyor
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