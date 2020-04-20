banner411
banner69
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
62 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
9 0
 
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
30 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
66 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
21 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
64 0
49 0
banner440

Amcaoğlı; "Maaşlar farklı tarihlerde ödenecek"

banner27

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sosyal yardım alanların, engellilerin ve kamu emeklilerinin 24 Nisan’da, Sosyal Sigorta emeklilerinin 28 Nisan’da, kamu çalışanlarının 4 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Amcaoğlı; "Maaşlar farklı tarihlerde ödenecek"

Amcaoğlu, maaş nitelikli diğer tüm ödemelerin de 4 Mayıs’ta olacağını duyurdu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla bu ayki maaş ve benzeri ödemeler üç farklı tarihte yapılacak” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Sosyal yardım alanlar, engelli yurttaşları ve devlet emeklileri 24 Nisan Cuma günü, Sosyal Sigorta emeklileri 28 Nisan Salı günü ve kamu çalışanları ile maaş nitelikli diğer tüm diğer ödemeler 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına önem veriyoruz. Üç farklı tarihte ve her tarih arasına bir kaç gün bırakarak ödeme yapıyor olmasının nedeni, vatandaşların bankalardaki yığılmalarını önlemektir”

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.