“Amaç tarımsal üretimin devamı ve ekonomiye katkının artırılması”

Bir haftadan beridir devam eden görüşmelerinde, karşılıklı uzlaşı arayışlarının sonuç verdiğini ve hayvancılarla toplumsal çıkarları gözeten bir orta yolda buluşmayı başardıklarını kaydeden Şahali, “Bizlerin de amacı onlar gibi, tarımsal üretimin devamı ve ekonomimize sağladığı katkının artırılmasıdır” ifadelerini kullandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hayvan üreticileriyle hükümet arasında dün gece varılan uzlaşının detaylarını 7 maddelik yazılı açıklamayla da duyurdu.

Bir haftadan beridir devam eden görüşmelerinde, karşılıklı uzlaşı arayışlarının sonuç verdiğini ve hayvancılarla toplumsal çıkarları gözeten bir orta yolda buluşmayı başardıklarını kaydeden Şahali, “Bizlerin de amacı onlar gibi, tarımsal üretimin devamı ve ekonomimize sağladığı katkının artırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Eylemlilik sürecinde kamu düzeninin korunması, hem eylemciler hem de eyleme muhatap olanlar için kaçınılmaz bir sorumluluk, güvenlik güçleri içinse elzem bir görev olduğunu belirten Şahali, kararlılık ve soğukkanlılıkla hareket etmeye özen gösterdiklerini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Yaşanan istenmeyen olaylarda zarar görenlere geçmiş olsun der, tekrarının olmamasını dilerim.

Görevinin gereğini yerine getirme gayreti içinde olan güvenlik güçlerine teşekkür eder, benzer durumlarda bir kez daha kimsenin can ya da mal güvenliği endişesi hissetmemesi temennimin altını çizmek istiyorum.

Halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı aşabilmesi için bizler diyalog kapıları ardına kadar açık kalmak kaydıyla, tüm kapasitemizle çalışmaya devam edeceğiz ve bu günlerin en az hasarla atlatabilmesi en büyük dileğimizdir.”

VARILAN UZLAŞI

Bakan Şahali, dün akşam varılan uzlaşıyı da şöyle aktardı:

“1- Çiğ soğuk inek sütü fiyatı 1.80 TL olarak son Bakanlar Kurulu kararındaki esaslar geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak litre başına 1 TL maliyet destek primi ödenerek, hayvan üreticilerimize 1.80+1= 2.80 TL/litre ödeme yapılmak suretiyle gerçek maliyetleri üzerinden ödenmeleri sağlanmıştır.

(1/9/2018 - 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

2- Süt ve süt ürünlerinin pazarlanabilmesi ve süt fiyatına getirilen iyileştirmenin tüketiciye indirim olarak yansıtılması için, çiğ soğuk inek sütünün imalat sanayiine satış fiyatı 1.99 TL yerine 1.87 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.

(1/9/2018 - 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

3- Küçükbaş hayvan başına 80 kg hibe arpa desteği sağlanmış olup, ilk 30 kg kısmın dağıtımına başlanmıştır.

4- Karma hayvan yemi ithalatı Hayvancılık Dairesi denetimine tabi olarak serbest bırakılacak.

5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonlar hazırlanarak kullanımı sağlanacak.

6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız ve piyasa koşullarından daha ucuz temin etmelerine olanak sağlayacak uygulamaya geçilecek, hijyenik koşullarda kesiminin yapılması ve fiyat denetimi altında satışa arz edilmesi sağlanacak.

7- 1 Eylül, 2018 itibarıyla yürürlüğe giren arpa fiyatları geçerlidir.”