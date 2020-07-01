Altını tutabilen aşk olsun

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük borsa, para ve piyasa analizi şöyle:
- Bu sabah, Clint Eastwood’un efsane filminin - The Good, The Bad, and the Ugly – son sahnesini hatırladım. Ennio Morricone’nun Ecstacy of Gold parçası ile biten müthiş hesaplaşma anını…
- Bugün biraz değişiklik yaparak yılın ikinci yarısını altından söz ederek karşılayacağız. Hem merkez bankalarının hem de yatırımcıların göz bebeğinden.
- Önceside çok kısa bir şekilde düne bakalım. Dün, maçın ilk yarısını bitirdik. Açıkcası, piyasa kapanışı ile birlikte, USD/TRY kurunda hayat belirtisi olacağını düşünmüştük. Özellikle de bilanço döneminin son iş gününde. Ama olmadı.
- Okurlarımıza, 6,84-6,85 seviyesi geçilmeden yorum yapmak istemiyoruz dediğimizde, eminin ki, Haziran ortasından beridir 6,85 seviyesinde adeta ‘çakılı defans oyuncusu’ misali bekleyen USD/TRY kuru içi ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılmıştır.
- Dün, asıl hareket Altın cephesinde yaşandı. Altın ons fiyatı 1,785 dolar seviyesini test ederek sekiz yılın yeni zirvesine, gram bazında ise 385 TL ile tüm zamanların zirvesine yükseldi. Teknik bir bakış açısı ile, 2011 ve 2012 yıllarında test edilen 1,800 usd/ons seviyesi geçildikten sonra, tüm zamanların tarihi zirvesi olan 1,920’ye bir adım daha yaklaşacağız.
- Dünün önemli satır başları arasında, ABD’li senatörün, ABD Savunma Bakanlığı bütçesine, Türkiye'nin NATO uyumlu sistemler kullanması koşulu ile, S-400 füzelerinin Türkiye'den satın alınabileceği maddesini koyması oldu.
- Hemen hemen tüm merkez bankalarının, virüsle mücadele etmek ve ekonomik aktivitenin durmasını engellemek adına, para musluklarını sonuna kadar açarak, paranın maliyetini sıfıra indirmeleri ile yatırımcılar da yılın ikinci çeyreğinde getiri arayışına yöneldi.
- Yılın ilk çeyreğinde tepe ile dip arasında %35 düşüş sergileyen ABD’nin en büyük 500 hisse senedinin işlem gördüğü S&P500 endeksi, yılın ikinci çeyreğinde dip ile tepe arasında %32 yükselerek 1998'den bu yana en iyi çeyreksel performansı kaydetti
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