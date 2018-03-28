Altın tarihinin en yüksek seviyelerinde

Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tarihinin en yüksek seviyelerinde seyrediyor.



Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından bir olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyelerinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 26 Mart Pazartesi 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü 172 liranın üzerinde dengelendi.



Özellikle mart ayında bugüne kadarki yüzde 7'lik performansıyla yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, sene başından bu yana da yatırımcısına yüzde 8,8'lik getiri sağladı.



Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 1.356,9 dolarla 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise sene başından bu yana yüzde 3,1 değer kazandı.



Analistler, son zamanlarda küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, gelecek dönemde altın fiyatlarında sert hareketlerin görülebileceğini ifade etti. Altının gram fiyatının 170 liranın üzerine yerleşmesi durumunda 181 liraya kadar çıkabileceğini ifade eden analistler, 170 lira seviyesinin altında ise 157 liraya kadar geri çekilmelerin görülebileceğini dile getirdi.



"RUSYA-ABD GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR"



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD başta olmak üzere 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik yapılan açıklamaların altının ons fiyatını pozitif yönde etkilediğini kaydetti.



ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu dile getiren Memiş şunları kaydetti:



"Bu düşüncemizi şu nedenlere bağlıyoruz. ABD'den açıklanan verilerin olumlu gelmesi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ticaret savaşları"nı başlatması ve

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi gibi nedenler küresel piyasa yatırımcılarını güvenilir liman olarak altın tercih etmelerine neden oluyor."

Memiş, Çin-ABD "ticaret savaşları" ve Rusya-ABD arasındaki siyasi gelişmelerin emtia fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatının 1.350 doların üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi durumunda 1.360 dolara kadar yükseleceğini, aşağı yönlü hareketler de ise 1.330 dolara kadar gerileyebileceği söyledi.



Dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle altının gram fiyatının 173,8 liraya kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının önemli olduğunu vurguladı.



Memiş, yatırımcılara bu seviyeden alım yönünde tavsiyede bulunmadıklarını belirterek, "Alım için 165 lira seviyesinin altına sarkmalar kademeli alım fırsatları verebilir. Kademeli düşüşler 167 ve 157 lira seviyeleridir. Yükselişler ise 175-177 ve 181 lira seviyeleridir." dedi.



"ALTININ FİYATI DÜŞMEYECEK"



Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, dünya da yaşanan olumsuz siyasi ve iktisadi olayların altında fiyat artışlarını etkilediğini belirterek, "Güzel ilişkiler olacak ki altının fiyatı düşsün, bu da olmayacağı için altının fiyatı düşmeyecek." ifadelerini kullandı.



Altın fiyatlarındaki artışı dünya da yaşanan olumsuz siyasi ve iktisadi olaylara ve güvensizlik ortamına bağlayan Çavuşculu, altında görülen fiyat artışının devam edeceğini kaydetti.



Çavuşculu, Irak ve Suriye'de yaşanan olumsuz olayların güven verici bir ortamın olmadığını gösterdiğinin altını çizerek,"İleriki dönemlerde de altının fiyatının daha da artacak. Kuyumcular altının fiyatının yükselmesinden etkilenecek. İnsanlar daha az alışveriş yapacak ve satışlar azalacak." değerlendirmesinde bulundu.



Altının her zaman değerini koruyacağına işaret eden Çavuşculu, Türkiye'nin çalkantılı dönemlerinden kurtulmasının sebeplerinden bir tanesinin de Türk insanın altın alarak tasarruf etmesi olduğunu söyledi.



Çavuşculu, altın enflasyona karşı, dünyadaki olumsuzluklara karşı kendini koruduğunu ifade ederek, yatırımcıların altın alarak tasarruf etmesini tavsiye etti.



Düğün sezonunun yaklaştığını ve bu dönemde de fiyat artışlarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Çavuşculu şunları kaydetti:



"Tasarruf etmek isteyenler altına yönelsin. Her ay insanımız maaşıyla bir tane çeyrek altın alsın ve kenara koysun. Cebinizde 250-270 lira para olursa gidip hemen bir altın alın. Bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Elinizde nakit para olsa onu mutlaka harcarsınız ama altın alıp bir kenara koyarsanız onu 50-100 liralık ihtiyaçlarda bozdurmazsınız ve bu gibi ufak alışverişlerle ilerde büyük bir ihtiyacınızı giderirsiniz. Ne kadar da zaman geçse altın aldığınız için paranızda değerini koruyacaktır."