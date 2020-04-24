Altın aldı başını gidiyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Bloomberg haberine göre, ABD'de Covid-19 tedavisi kapsamında ilaç denemeleri başarısız oldu. Gilead'ın üzerinde çalıştığı ilacın testleri geçememesi, moralleri bozdu.
- Öte yandan, hafta başında, arz (stoklama) ve talep endişelerine paralel WTI petrolün Mayıs kontratlarında yaşanan çöküş ve akabinde Brent petrole de yansıyan hareket, bu sabah itibarı ile toparlamışa benziyor. Brent petrolün aktif kontratı 22,25, WTI ise 17,35 dolar seviyesinden işlem görüyor.
- Bir tarafta ilaç geliştirmelerinin başarısız olması, diğer taraftan enerji ihraç eden ülke, şirket ve fonların petrol çöküşü ile tehdit altında olmasının imdadına, ABD Kongresi yarım trilyon dolara yakın destek paketini ile yetişti. Yeni paketin enerji şirketlerine destek olacağı beklentisi, piyasaları olumlu yönde etkiliyor.
- Piyasaların ağrılarını dindirmek için uzun yıllardır alıştığımız morfin etkisi (bol ve ucuz para) altının ons fiyatının 2 günde 1,680 dolardan 1,730 dolara kadar taşımış. Altında her ne kadar ana yön yukarı olasa da, düzeltme için zamanın çok da uzak olmadığını düşünmeye devam ediyoruz.
- TCMB, politika faizini 100 baz puan indirimle %8,75 seviyesine çekti. Böylelikle, geçen sene %24 olan politika faizi, Temmuz 2019’da başlayan ve ard arda 8 toplantıda devam eden indirimlerle %8,75 seviyesine kadar geriledi (bakınız grafik).
- Faiz kararı ardından, USDTRY kuru psikolojik 7,00 seviyesini test etse de (düzeltelim 6,9990) dün, Türk Mali piyasalarının kapalı olduğu günde, yerli alımlarının olmaması ile elektronik işlemlerde 6,93 seviyesine varan gün içerisinde geri çekilme görüldü. Bloomberg’e göre, kamu kaynaklı döviz satışları dikkat çekiyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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