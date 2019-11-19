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Alpet yüzde yüz kapasite ile hizmet veriyor

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Akaryakıt grevine sendikal destek büyürken Alpet’in yüzde yüz kapasite ile hizmet verdiği açıklandı

Alpet yüzde yüz kapasite ile hizmet veriyor

Dev-İş'e bağlı Petrol-İş sendikasının K-Pet’le olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda başlattığı süresiz greve sendikal destek artarak devam ederken ALPE’T’in hava ve deniz limanları ve kamu özel tüm hastane ve sağlık ocakları gibi stratejik kuruluşlar başta olmak üzere halkın sıkıntı yaşamaması adına tüm tedbirleri almakta olduğu bildirildi.

Süresiz grevle ilgili gelişmelere ilişkin basın yayın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atınbaş Grubuna bağlı Alpet şirketi, grevin başladığı ilk günden itibaren lojistik olanaklarını üst seviyede tutularak olası olumsuzlukların giderildiğini, tüm personelin özveriyle çalışır durumda olduğunu, gerek stratejik kuruluşlar gerekse halktan gelen taleplerin karşılanmasına çalışıldığını açıkladı.

Alpet açıklamasında, çabalarının grev fırsatçılığı gibi algılanmaması gerektiğine işaret edilerek yaptıkları çalışmaların yaşanan olumsuzluğun halkı mağdur edebilecek boyuta ulaşmasını önlemek amacıyla olduğu belirtildi. Açıklamada “ zor günlerden geçildiği bu ortamda toplumsal sosyal sorumluluk ilkesine verdiğimiz özel önem çerçevesinde halkın sağlıklı bir ortamda evine işi ne gidebilmesi, temel hizmetlerin aksamadan, hiç kimsenin canı yanmadan hayatın sürdürülebilmesini istiyoruz” denildi.

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