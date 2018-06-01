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Albank Premier Kredi Kart sahipleri 1 TL ödeyerek Lounge hizmetinden yararlanıyor

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Albank Premier Kredi Kart sahipleri ve ek kart kullanıcıları yurt dışı seyahatlerinde sadece 1 TL ödeyerek Lounge hizmetinden yararlanmaya başladı.

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Albank Premier Kredi Kart sahipleri 1 TL ödeyerek Lounge hizmetinden yararlanıyor
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Artık Albank Premier Kredi Kartı sahipleri, Ercan Havalimanı’nda  bulunan Bosphore Lounge ve Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan  HSBC Premier Lounge’da uçuş öncesi keyifli vakit geçirebiliyor. 

Albank Pazarlama Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ALBANK Premier Kredi Kartı müşterilerinin aylık kullanım kısıtı olmadan yıllık toplamda 12 defa Lounge hizmetinden  yararlanabileceği belirtildi. 

Lounge kullanım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye “albank.com.tr” adresinden ulaşılabileceğini belirten Albank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can; ALBANK’ın bireysel bankacılığın lokomotif  ürünü  olan  Kredi Kartları’nda çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ifade etti.

31.12.2017 verilerine göre, KKTC‘de faaliyet gösteren Bankalar arasında Kredi Kartları’nda  bakiye olarak  2. sırada yerini alan ALBANK, hacimsel ve adetsel bazda hızla büyümeye devam ederken, müşterilerine farklı avantajlar sunmayı da öncelikli hedefleri arasına koydu.

KKTC genelinde 9,500’ün üzerinde POS cihazından taksitli alışveriş imkanı ve 100’ün üzerinde  ATM’den  vermekte olduğu Bankacılık Hizmetlerini   Cardplus  markasıyla yaptığı iş ortaklığı ile müşterilerine  sunuyor.

Cardplus üyesi olmayan tüm iş yerlerinden  yapılan alışverişlerden de puan kazanma ve kazanılan  puanları, alışveriş, uçak bileti, otel konaklama ücretlerinde avantajlı  bir şekilde kullanma imkanı da ALBANK’ın kart hizmetleri arasında yer almaktadır.

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