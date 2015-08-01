Alanında uzman bankacılar yetişiyor

Her zaman büyümeyi, gelişmeyi ve kaliteli mezunlar yetiştirmeyi kendine ilke edinen DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü, kaliteli eğitim kadrosu ile alanında uzman ve nitelikli mezunlar yetiştiriyor ...

Her zaman büyümeyi, gelişmeyi ve kaliteli mezunlar yetiştirmeyi kendine ilke edinen DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü, kaliteli eğitim kadrosu ile alanında uzman ve nitelikli mezunlar yetiştiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi çatısı altında 1996 yılından itibaren eğitim faaliyetlerini sürdüren DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü kaliteli eğitim kadrosu ile alanında uzman ve nitelikli mezunlar yetiştirmeye devam ediyor. Bankacılık ve Finans Bölümü bünyesinde 4 yıllık İngilizce dilinde eğitim veren Bankacılık ve Finans, Uluslararası Finans, Bankacılık ve Sigortacılık lisans programlarının yanında tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim alanlarında olmak üzere Bankacılık ve Finans yüksek lisans programı ile Finans doktora programlarını barındırmaktadır. Uzaktan eğitim Bankacılık ve Finans yüksek lisans programları, YÖK tarafından denkliğe sahip olmakla beraber, kamu ve özel sektörde çalışanlara yönelik olarak sunulmakta.

Bankacılık ve Finans Bölümü her zaman büyümeyi, gelişmeyi ve kaliteli mezunlar yetiştirmeyi kendine ilke edindi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’deki gelişmelere paralel olarak Türkçe dilde eğitim veren Bankacılık ve Finans programında da eğitim veriyor. Bölüm ayrıca çeşitli önemli konferans ve seminerlere de imza atarak öğrencilerini alanında uzman kişilerle buluşturma görevini de yerine getiriyor. Bankacılık ve Finans Bölümü bünyesinde KKTC genelinde en fazla uluslararası yayın ve esere imza atmış öğretim üyelerini bünyesinde barındırarak barındırarak eğitim kalitesini ortaya koyuyor.

Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç, 1990’lı yıllardan beri sadece TC ve KKTC’de değil başta Londra olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde finans alanında yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığını belirterek bölüm olarak ana hedeflerinin piyasa koşullarında rekabet edebilecek kaliteli elemanlar yetiştirmek olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Özataç, bölümün uluslararası işbirliklerine sahip olduğunu aktararak Fakülte olarak AACSB üyesi olduklarını da bildirdi.

Doç. Dr. Özataç, bölümden mezun olanların kamu, bankacılık, finans ve muhasebe alanlarında çalışabileceklerini belirterek DAÜ Bankacılık ve Finans mezunlarının sadece KKTC’den değil TC’den de gerek özel gerekse kamu bankaları tarafından özellikle arandıklarını, bu yöntemle mezunlarını iş hayatına bölüm kanalıyla kazandırdıklarını belirterek mezunların dünyanın çeşitli yerlerinde önemli pozisyonlarda çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrenciler Ne Dedi?

Vahis AZİN -İran

Ben Bankacılık ve Finans Bölümü doktora öğrencisiyim. Yüksek lisnas eğitimimi de DAÜ’de tamamladım. Aldığım eğitimden memnun kaldığım için doktora eğitimi için de DAÜ’yü tercih ettim. Kampüs olanakları gerçekten çok iyi ve DAÜ gerçekten uluslararası eğitim veren bir üniversite. Burayı gerçekten seviyorum.

Mohamad KAAKEH – Suriye

Ben yüksek lisans eğitimi için DAÜ’yü tercih ettim. Lisans eğitimimi de DAÜ’de tamamlamıştım. DAÜ’nün verdiği eğitim kalitesinden memnun kaldığım için DAÜ’yü tercih ettim. Buradaki öğretim üyeleri alanlarında uzman kişilerden oluşuyor ve eğitim sistemi burada kesinlikle uluslararası düzeyde.