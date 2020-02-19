"AKSA'ya ödenen kira amortisman gideri fuzuli"

AKSA’ya yapılan ödemeden eğer 1 dolar indirim yapılırsa, 7 milyon dolarlık bir tasarruf elde edileceğini, 7 milyon doların karşılığının ise 42 milyon TL olduğuna vurgu yapan Bakan Taçoy, bu rakamın Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 3 aylık maaşı veya alınabilecek bir santralin bir makinesinin değerinden daha fazla olduğuna dikkat çekti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kendilerinin açıklamalarının net olduğunu dikkat çekerek, ülkede şu andaki döviz bazındaki enerji fiyatının 16.3 dolar olduğunu, geçen yıl son zammın yapıldığı tarihten ve hükümete girdikleri 23 Mayıs 2019’dan itibaren bir kuruşluk zam yapılmadığını vurguladı.

Bakan Taçoy, “Bizim isteğimiz, arzumuz, piyasaya sürülen enerjinin çok daha ucuz olabilmesi ve bundan kaynaklanacak tasarrufla da kurumun daha iyiye gitmesidir” dedi.

Güney’de enerji fiyatlarının Kuzey’den pahalı olduğunun herkesçe bilindiğine işaret eden Taçoy, elektrik fiyatlarına zam yapılmamakla birlikte, 23 Mayıs 2019’da 17.5 dolar olan elektrik fiyatının, bugün 16.3 dolar olarak gittiğini, bunun Haziran ayı civarında 15. 5 dolar olacağını kaydetti.

Taçoy, Marketler Birliği’nin basın toplantısında, dün bir parti başkanının kendisine yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Kendilerinin bunu ileriye taşımak için bir takım projeleri bulunduğuna işaret eden Bakan Hasan Taçoy, ancak bunun dün basına “Hasan Taçoy veya hükümet bunu bir özel şirkete avantaj olarak kullandırmaya çalışıyor” şeklinde yansıtıldığını söyledi.

AKSA’ya ödenen kira amortisman giderinin 3.74 TL olduğunu ve bunun fuzuli bir rakam olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, “2008’de buna imza atanlarla TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in düşüncesi aynı olabilir. O dönemin şartları ile bunların görüşleri de aynı olabilir. Ancak ben hiç orda değilim” dedi.

AKSA’ya yapılan ödemeden eğer 1 dolar indirim yapılırsa, 7 milyon dolarlık bir tasarruf elde edileceğini, 7 milyon doların karşılığının ise 42 milyon TL olduğuna vurgu yapan Bakan Taçoy, bu rakamın Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 3 aylık maaşı veya alınabilecek bir santralin bir makinesinin değerinden daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Eğer 2 dolar indirme gidilirse, bunun da 14 milyon dolar yapacağını, bunun da 84 Milyon TL’ye geleceğini söyleyen Taçoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim isteğimiz, arzumuz, piyasaya sürülen enerjinin çok daha ucuz olabilmesi ve bundan kaynaklanacak tasarrufla da kurumun daha iyiye gitmesidir. Dolayısıyla hem üretimde, hem servis sektöründe, hem perakende sektöründe bulunan esnaf ve zanaatkarlar hem bu ülkede iş yapabilmek için gayret gösteren her kesimde en azından giderleri, zorunlu giderleri kısıtlayarak onların ürünlerini daha ucuza satabilmesini sağlayacak imkanları yaratmaktır. Onlara bir nebze olsun kolaylık sağlamak, ekonomide bir rahatlama sağlamaktır. Bunun için gayret sarf ediyoruz” dedi.

Bakan Taçoy, niyet ve amaçlarının ancak ve ancak piyasadaki yaşanabilir pozisyonu yaratabilmek olduğuna dikkat çekti.