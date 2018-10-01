Akfinans Bank’tan üniversitelerle önemli işbirliği protokolü

Eğitim alanında ülkenin köklü ve güçlü kuruluşu Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) bankacılık ve finans sektörünün güvenilir ve deneyimli kurumu Akfinans Bank ile eğitim alanında işbirliği protokolü imzaladı.

KAÜ Rektörlük binasında dün biraraya gelen 2 kuruluşun üst düzey temsilcileri tarafından imzalanan protokol Akfinans Bank personelinin KAÜ İşletme Yüksek Lisans Programına (Master of Business Administration MBA) katılımı ve program şartlarını başarıyla tamamlayan katılımcıların GAÜ Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanmasını sağlamayı hedefliyor.

Protokole KAÜ adına Mütevelli Heyet Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, Rektör Prof . Dr. Uğur Özgöker, Akfinans Bank adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet A. Kader ve Banka Genel Müdürü Avni R. Birman imza koydular. İmza etkinliğinde KAÜ adına Prof. Dr. Serdar Saydam ve Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

KKTC Finans Sektörü yanında ülke ekonomisine 1997 yılından bu yana her yıl artan oranda vergi, harç ve istihdam katkısı yanında esnaf ve tüketiciye uygun koşullarda kredi sağlamayı sürdüren Akfinans Bank, ülke genelinde 10 şube ve %60 oranında üniversite mezunu toplam100 personelle hizmet veriyor. Cardplus Kredi Kartları kurucu ortağı olan Akfinans bank uluslararası para transferi kuruluşu Moneygram ile de işbirliği yapıyor. Lha