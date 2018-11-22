Akaryakıtta indirim

Geçtiğimiz ay 30 kuruş indirim yapılan akaryakıta dün akşam bir indirim daha geldi. Bakanlar Kurulu, benzin, Euro Dizel ve gaz yağında 40 kuruşluk indirim yaptı



Hükümet, akaryakıtta 40 kuruşluk indirime gitti.

95 ve 98 oktan benzinde, Euro Dizelde ve gaz yağında litre başına yapılan 40 kuruşluk indirim dün gece yarısından sonra yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce akaryakıtta 31 kuruşluk indirim yaptıklarını da anımsatarak, “Gerek döviz oranlarına, gerekse dünya piyasasındaki petrol fiyatlarına bakarak akaryakıt fiyatlarında yeniden değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte söz verdiğimiz gibi, imkan olduğu takdirde bu tür indirimlere devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından da açıklama yapan Özersay, “Çıktığı yerde kalır, bir daha da ucuzlamaz, inmez” sözünün doğru olmadığı bir kez daha teyid edilmiş oldu, yeter ki siyasi irade olsun” diye konuştu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulunda akaryakıtta 40 kuruş daha indirim kararı aldık. Geçen ay da 30 kuruş civarı bir indirim yapmıştık. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz ama bir nebze de olsa nefes aldıracağına inanıyorum. Döviz kurları ve dünya petrol fiyatları imkan verdiği oranda indirim yapacağımızın sözünü vermiştik, bundan sonrası için de aynı sözün arkasında durup imkan oldukça indirim yapmaya devam edeceğiz.

“Çıktığı yerde kalır, bir daha da ucuzlamaz, inmez” sözünün doğru olmadığı bir kez daha teyid edilmiş oldu, yeter ki siyasi irade olsun.”