Afrodit, Mısır’daki terminale bağlanacak

Güney Kıbrıs ile Mısır, Afrodit yatağını, Mısır’daki terminale bağlayacak doğal gaz boru hattına ilişkin anlaşmaya yakın

Güney Kıbrıs ile Mısır’ın, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “Afrodit” yatağını, Mısır’daki terminale bağlayacak doğal gaz boru hattına ilişkin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlananAlithia gazetesi, Rum ve Mısır enerji bakanlıkları genel müdürlerinin, geçtiğimiz hafta basından uzakta ve gizlilik içerisinde bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Alpha televizyonuna dayandırdığı haberinde, görüşmede önemli ilerleme sağlandığını, iki yetkilinin; hukuki ve siyasi boyutların büyük bir çoğunluğunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak, askıda olan konuların çok az olduğunu, bunların ise ileriki haftalardaki istişareler çerçevesinde kapanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre; taraflar, “Afrodit” yatağını Mısır’daki terminalle bağlayacak olan doğal gaz boru hattının faaliyete geçmesini öngören devletler arası anlaşma taslağı metni üzerinde uzlaşacak. Taslak ise daha sonra onay için Avrupa Komisyonu’na sunulacak.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in önceki gün katıldığı bir toplantıda, Vasiliko’da pahalı tesislerin (kükürt giderme üniteleri) inşa edilmesine gereksinim olmaması için, 2020 yılı başlarından itibaren, elektrik üretim amaçlı doğal gaz ithalinin mümkün olup olmayacağı şeklindeki Rum Elektrik İdaresi (AİK) tarafından sorulan soruyu yanıtladığını belirtti.

Habere göre Lakkotripis, AİK’e sabırlı olması yönünde telkinde bulunurken; bunun, Avrupa Birliği’ne yapmış oldukları, Vasiliko’daki doğal gazın depolanması ve tekrar gaz haline dönüştürülmesine ilişkin alt yapıların Avrupa fonları tarafından finanse edilmesine ilişkin başvurunun yanıtına bağlı olduğunu ifade etti.



