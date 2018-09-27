Açlık sınırı 2 bin 625 TL oldu

KTAMS yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir aile için, 31 Ağustos tarihi itibariyle açlık sınırını 2 bin 625 TL olarak hesapladıklarını açıklayarak, aynı tarih itibarı ile yürürlükte olan net asgari ücretin ise 2 bin 057 TL olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dört kişilik bir aile için, 31 Ağustos tarihi itibariyle açlık sınırını 2 bin 625 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının yani açlık sınırının 2 bin 625 TL olarak tespit edildiğini ve aynı tarih itibarı ile yürürlükte olan net asgari ücretin ise 2 bin 057 TL olduğunu belirterek, “Bu da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu göstermektedir” dedi.

Bengihan, 8 aylık hayat pahalılığının yüzde 24’lere çıktığını belirtti.

KTAMS tarafından bugün sendika merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Sendika Başkanı Güven Bengihan, hükümetin ekonomik krize yönelik aldığı tedbirlerin yetersiz kaldığını, halkın giderek fakirleştiğini söyleyerek, gelecek hafta zamlara karşı eylemler başlatacaklarını açıkladı.

“HALKIMIZ HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞİYOR”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dörtlü koalisyon hükümetinin “halkın beklenti ve umutlarını tüketme noktasında olduğunu”, ülkede TL’nin döviz karşısında büyük değer kaybetmesiyle yaşanan ekonomik kriz karşısında alınan tedbirlerin çalışan ve toplumun büyük kesiminin alım gücünün korunması noktasında yeterli olmadığını kaydetti.

Bengihan, “Ekonomik krizin esas nedeni Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine ekonomik ve siyasi olarak bağlılığımızdan kaynaklanmaktadır. TL kullanmamızdan ötürü her geçen gün TL döviz karşısında büyük değer kaybetmeye devam ederken halkımız da her geçen gün fakirleşmektedir” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Hükümetin fakirleşme noktasında ekonomik tedbir adı altında emekçi ve toplumu koruması gerekirken insafsızca iğneden ipliğe zam yapılması bu hükümetin bu krizlere ve bu sorunlara çözüm üretme becerisinde başarılı olmadığını bizlere gösteriyor” diye konuştu.

ZAMLARA TEPKİ İÇİN EYLEMLER HAFTAYA…

Sendikanın, halkın alım gücünün her geçen gün fakirleşmesinden dolayı “endişe içinde olduğunu” dile getiren Bengihan, hükümetin bu konuda yeterli adım atmadığından hareketle sendikanın önümüzdeki hafta zamlara yönelik tepki için eylem ve grevlere başlayacaklarını açıkladı.

Tek amaçlarının her geçen gün fakirleşen halkın korunması olduğuna işaret eden Bengihan, alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

“AÇLIK SINIRI 2.625 TL”

Bengihan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbını aldıklarını ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütü’nce (DPÖ) açıklanan fiyatlarının ortalamalarını çıkararak, bir rapor hazırladıklarının kaydetti.

Hazlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açlık sınırı 2.625 TL olarak hesaplandı.

Ülkedeki asgari ücretin brüt 2620, net 2279 TL olduğunu söyleyen Bengihan, “Bu da bize asgari ücretlinin, açlık sınırının çok büyük oranda altında olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Bengihan, bu farkın her geçen gün ve yıl daha da büyüdüğüne işaret etti.

“ZORUNLU GIDA HARCAMALARI”

Sağlıklı beslenmek için bir kadının, erkeğin ve çocukların yapması gereken zorunlu gıda harcamalarıyla ilgili de bilgi veren Bengihan şunları söyledi:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 22,64 TL, aylık 679,20 TL, yetişkin bir erkek için günlük 23,62 TL, aylık 708,60 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 24,80 TL, aylık 744 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 16,43 TL, aylık 492,90 TL’dir”

Bengihan, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 2.625 TL’dir. Aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 2057 TL’dir. Bu da asgari ücretin açlık sınırı altında olduğunu göstermektedir” dedi.

Asgari ücreti geçtiğimiz yıl aynı dönemle karşılaştıran Bengihan, 31 Ağustos 2017’de asgari ücretin brüt 2,175 TL, net 1,901 TL olduğunu, sterlin kurunun ise 4,47 TL olduğunu, 31 Ağustos 2018’de asgari ücretin brüt 2,365 TL, net 2,057 TL, sterlinin ise 8,27 TL’ye ulaştığını kaydetti.

“DÖVİZ KURLARINDA FARKLAR YÜZDE 80’LERDE”

31 Ağustos 2017 sterlin kurunun 4,47 TL, 31 Ağustos 2018’de 8,27 TL olduğunu söyleyen Bengihan, aradaki farkın 3.80 TL, değişim oranın ise yüzde 85 olduğunu belirtti.

Dolar bazında Ağustos 2017’de 3.44, Ağustos 2018’de 6.41, aradaki farkın 2.97; değişim oranın ise yüzde 86 olduğunu söyleyen Bengihan, euroda ise Ağustos 2017’de 4.15 TL, Ağustos 2018’de 7.48 TL aradaki farkın 3.33 TL ve değişim oranın da yüzde 80 olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

“BENZİNDE BİR YILDA YÜZDE 55 ARTIŞ”

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin bilgi veren Bengihan, dövize endeksli akaryakıtta meydana gelen zamlar karşısında kurşunsuz 98 oktan benzinin Ağustos 2017’de 3.87 TL, Ağustos 2018’de 6.01 TL olduğunu, farkın 2.14 TL, değişim oranının ise yüzde 55 olduğunu yani yüzde 55’lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Kurşunsuz 95 oktan benzinin Ağustos 2017’de 3.67 TL, Ağustos 2018’de 5.81 TL olduğunu, farkın 2.14 TL, değişim oranın ise yüzde 58 olarak hesaplandığını söyleyen Bengihan, euro dizelin Ağustos 2017’de 3.47 TL, Ağustos 2018’de 5.76 TL olduğunu, farkın 2.29 TL, değişim oranın ise yüzde 66 olduğunu ifade etti.

“HÜKÜMETİN TEDBİRLERİ YETERİZ”

Bu veriler ortaydayken halkın alım gücünün düştüğü, fakirleştiği noktada hükümetin yaptığı zamlarla yaşam kalitesinin “içler acısı bir hale geldiğini” iddia eden Bengihan, sendikanın bu süreçte hükümetin aldığı tedbirleri yetersiz bulduğunu belirtti.

Hükümetin herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylediğini anımsatan Bengihan, “Ancak sermaye kesimlerinin parmağının ucunu dahi taşın altına koyduğunu görmedik” dedi.

Bengihan, lüks evlerde ve havuzlu villalarda oturanlardan vergi alınacağının açıklandığını söyleyerek, bu konuda gerekli bilgilerin halkla paylaşılmadığını, vergi ve harçlarda yapılan indirimlerden de halkın değil “fırsatçı işverenlerin” yararlandığını savundu.

Bengihan, “hükümetin denetim noktasında yetersiz kaldığını” söyledi.

SİGORTALAR AFFINA ELEŞTİRİ

Bengihan, Sosyal Sigortalar Yasası’nda af düzenlemesi yapılarak, “suç işleyerek yanında çalıştırdıklarının yatırımlarını yapmayanlar” için af çıkarıldığını böylelikle devlete karşı görevini ve sorumluluğunu bilen vatandaşların cezalandırıldığını söyledi.

UBP’nin af kültürüne yönelik icraatları eleştirenlerin bugün aynı uygulamayı yaptıklarını savunan Bengihan, yanlış ekonomi politikaları uygulandığını ileri sürdü.

“ZAMLARA KARŞI EYLEMLER BAŞLAYACAK... 8 AYLIK HAYAT PAHALILIĞI YÜZDE 24’LERE ÇIKTI”

Bengihan, gelecek hafta yapılacak eylemlerin zamlara karşı olacağını söyleyerek, hükümetten taleplerinin; hem asgari ücretliye hem de kamu görevlilerine her ayın sonunda hayat pahalılığı oranını yansıtması olduğunu kaydetti.

Alım gücünün ancak böyle korunabileceğini, fakirleşmenin böyle önlenebileceğini söyleyen Bengihan, 8 aylık hayat pahalılığının yüzde 24’lere çıktığını belirtti.

Sloganları ile ilgili bilgi veren Bengihan, sloganın “Bu krizi emekçiler yaratmamıştır. Bu krizin bedelini de emekçiler ödemeyecektir” olacağını söyledi.