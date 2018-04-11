"Acilen tarımda vergisiz akaryakıta geçilmeli"

K. T. Çiftçiler Birliği, mazota zammın kabul edilebilir olmadığını, bunun üretime ve üreticiye bir darbe daha anlamına geldiğini savundu.

Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin birçok bölgesi bu yıl yine kuraklık ile vurulmuşken,bir yandan dövize endeksli girdilerin fiyatları kazancımız karşısında aşırı derecede pahalı olurken, diğer yandan böyle bir günde ve zamanda tarımsal üretimin en temel girdilerinden mazota yapılan zammmın” kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Birlik açıklamasında, tarıma vergisiz akaryakıt uygulanmasının artık vakit kaybetmeden uygulanmaya konulması gerektiği belirtilerek, “Bir yandan dövizdeki artış,bir yandan yaşanan kuraklık diğer yandan destek görmek yerine hergün zamlar altında ezilen üreticimiz, Tarım Bakanlığı’ndan bu konular ile ilgili acil tedbirler beklemektedir” denildi.

Ülkedeki tohumluk ihtiyacının bilindiği, hasata girilecek bu günlerde tohumluk konusunun ciddiyetle ele alınması, tohumluğun harmandan değil tarladan yere değmeden seçilerek alınması konusunda çalışma gerektiği ifade edilen açıklamada, “Dünya ekim ile birlikte tohumluk çalışması yaparken biz en azından tarladan başlayalım ve bu yıl da ekimden başlamanın önünü açalım” denildi.

Kaliteli kaba yem ihtiyacı için biçilen sano ve silaja verilecek desteklerin henüz açıklanmadığı, ürün fiyat çalışmalarının henüz başlamadığı ifade edilen Birlik açıklamasında, kuraklık ve verim kaybı haritası çalışmalarının da henüz başlamamış olması eleştirildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Yurt dışından gelen girdiler sübvansiye edilirken, yurt içindeki üretimin de desteklenmesi gerekmektedir. Henüz daha 2017 yılında yaşanan kuraklık ile ilgili çalışmalar tamamlanmamışken 2018 yılı kuraklık çalışması başlatılmamışken, 2017 yılından halen mazot destekleri ödenmemişken, cebimizdeki birkaç kuruşu da silip süpürecek olan zamlar tekrardan düşünülmeli ve acilen tarımdaki vergisiz akaryakıta geçilmesi için çalışmalar tamamlanarak yürürlüğe girmelidir.”