AB'den tarımsal üretime 5 milyon Euro'luk destek

Avrupa Birliği, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 5 milyon Euro’luk hibe verecek.



Hibeden çiftçiler, sulama birlikleri ve kooperatifler faydalanabilecek; hibe, sunulacak proje maliyetinin yüzde 80’nini aşmayacak. Bireysel çiftiler 35 bin ile 110 bin Euro arası hibe alabilecek.



Avrupa Birliği Destek Ofisi’nde, AB’nin finanse ettiği Kırsal Kalkınma Hibe Programı’nın dördüncüsü ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.



ŞAHALİ



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali yaptığı konuşmada, ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda sağlanan kaynağın sınırlı bir kaynak olduğunu, ancak bazı işletmelerin “dönüşüm” yapabilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Hibeye hak kazananların “mental bir dönüşümü” de başarmasını ümit ettiğini kaydeden Şahali, “Çünkü işleri bildiğimiz gibi yaptığımız sürece, hem rekabet gücümüzü geliştirmek bakımından, hem de sürdürülebilirlik bakımından da fırsat kaçırmış oluruz. Hibeden yararlanmaya hak kazananların tarımsal dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından öncü kuruluşlar olmasını temenni ederim” dedi.



Avrupa Birliği’ne uyumun Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Şahali, bu yönde yasa çalışmalarının devam ettiğini anlattı.



Açıklanan yeni destek programıyla Tarım Bakanlığı ile AB Destek Ofisi ilişkilerinin daha da kalıcılaştığını belirten Şahali, Bakanlık ve Daire tarafından sunulan bütçeleme de dahilönerilerin dikkate alınmasının ve başvuru sürecinin sadeleştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı



Şahali, 5 milyon Euro’luk kaynağın hedeflenen etkiyi yapmasının, AB’den çok daha yüksek miktarda kaynakların sağlanmasına yardımcı olacağını, bunda da sağlanacak hibenin kullanımının önemli rol oynayacağını söyledi.



BJORNNSON



Avrupa Birliği Destek Ofisi Sorumlusu Kjartan Bjornnson toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının tarımsal yatırımları teşvik etmek olduğunu, bugün açıklanan hibe programının son 10 yıl içerisinde açılan 4’üncü hibe programı olduğunu, bu süreçte 200 projeye destek verdiklerini, son projenin 2017’de tamamlandığını söyledi.



Bugün tanıtımı yapılan hibe programının, geçmişteki programlardan edinilen tecrübe ve hibeden yararlanabilecek kesimlerin görüşleri de dikkate alınarak tasarlandığını anlatan Bjornnson, ana hedeflerinin Kıbrıslı Türkler açısından önemli olan süt üretim zinciri dahil tarımsal üretimi güçlendirmek olduğunu kaydetti.



Bjornnson, kırsal kesimin ekonomik açıdan güçlenebilmesi için doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılarak bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.



KİMLER BAŞVURABİLİR



Hibenin en az bir yıl çiftçilikle uğraşan bireysel çiftçilere, kooperatifler ve sulama birliklerine açık olduğunu belirten Bjornnson, 40 yaş altı çiftçilere, kadın çiftçilere, orta ölçekli işletmelere ve hibe programlarından yararlanmayanlara öncelik verileceğini söyledi.



HİBELER 35 BİN İLE 150 BİN EURO ARASI



Bjornnson, bireylerin 35 bin 110 bin Euro, sulama birlikleri ve kooperatiflerin 35 bin ile 150 bin Euroya kadar hibe alabileceğini, belirlenen rakamların dışındaki başvuruların dikkate alınmayacağını, sunulacak kavram belgesindeki miktarın sadece yüzde 80’inin karşılanacağını, bu rakamların hedef kitle ile istişare içerisinde belirlendiğini söyledi.



BAŞVURRU SÜRECİNDE İLK KEZ ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK…BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLENİYOR



Başvuruda istenen kavram belgesinin bireysel hibeler için basitleştirildiğini, bugün Gaziveren, 16 Kasım Cuma Beyarmudu Mesarya Sosyal Tesisleri’nde ve 19 Kasım Pazartesi Yenierenköy Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde saat 11:00’dabilgilendirme toplantısı düzenleneceğini, bu toplantılarda ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulacağını belirten Bjornnson, bu toplantılara Proje Yönetim Birimi’nden uzmanların da katılacağını, ardından 8 bölgede, ilk adım olan kavram belgesinin sunulmasıyla ilgili ücretsiz danışmanlık için toplantılar düzenleneceğini anlattı.



KAVRAM BELGELERİ 21 ARALIK’A KADAR SUNULSUN



Kavram belgelerinin 24 Aralık Pazartesi’ne kadar kabul edileceğini ancak kavram belgelerinin 21 Aralık’a kadar teslim edilmesinin, doğabilecek bazı sorunların halledilebilmesi için zaman tanıyacağını belirten Bjornnson, değerlendirmelerde rekabet edilebilirliği arttırmak, sürdürebilirlik ve gıda güvenliğinin öncelikli kriterleri arasında olacağını vurguladı.



KAVRAM BELGESİ



Açıklamaya göre, Kavram belgesi projenin ne olduğunu anlatan “ön” başvuru belgesi olup, kavram belgesi onaylanan başvuru sahipleri “tam başvuru formu” ile başvuru yapması gerekecek. Bu süreçlerle ilgili belirlenen tarihler arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek



DESTEK PROGRAMI



Hibe programı ile bitkisel üretimin iyileştirilmesine 2.5 milyon Euro ayrıldı. Öncelik verilecek konular arasında bitki sağlığı, sertifikalı üretim, verimli sulama sistemleri, tarımsal ürünlere katma değer kazandırılması bulunuyor.



Hayvansal üretimin iyileştirilmesi için de 2.5 milyon ayrıldı. Değerlendirmelerde, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, süt sağım, tesislerin iyileştirilmesi, gübre veya atık suların yönetiminin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji sistemi kurulması, üretilen ürünlere katma değer kazandırılması gibi unsurlara dikkat edilecek.



Danışmanlık hizmetinden faydalanabilmek için 2283735 - 126 veya 0548 8488428 numaralı telefonlardan danışmanlık randevusu talep edilmesi gerekiyor. Danışmanlık hizmet ofisleri 8 bölgede şu tarihlerde hizmet verecek;



“Lefke Belediyesi 19-23 Kasım (20 Kasım Resmi Tatil)

Çömlekçi, Devlet Üretme Çiftlikleri 19-23 Kasım (20 Kasım Resmi Tatil)

Geçitkale Tarım Dairesi 19-23 Kasım (20 Kasım Resmi Tatil)

Beyarmudu Belediyesi 26-30 Kasım

Güzelyurt Tarımsal Araştırma Enstitüsü 26-30 Kasım

Lefkoşa Tarım Bakanlığı Proje Ofisi 26-30 Kasım ve 3-5 Aralık

Mehmetçik Belediyesi 3-5 Aralık

Dipkarpaz Belediyesi 3-5 Aralık”



