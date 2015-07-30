AB'den Kıbrıslı Türklere 380 milyon Euro

AB Program Destek Ofisi Başkanı Alessandra Viezzer, AB’nin son 9 yılda Kıbrıslı Türklere bütün alanlarda toplamda 380 milyon Euro yardım yaptığını vurguladı Büyükkonuk ve Serdarlı Bölge Halkı...

AB Program Destek Ofisi Başkanı Alessandra Viezzer, AB’nin son 9 yılda Kıbrıslı Türklere bütün alanlarda toplamda 380 milyon Euro yardım yaptığını vurguladı

Büyükkonuk ve Serdarlı Bölge Halkı AB Desteğinin Sürmesini İstiyor

AB Bilgi Merkezi AB’nin Kırsal Kalkınma Politikası ve Kıbrıslı Türklere Yönelik Programlarına ilişkin farkındalık artırma ve bilgilendirme toplantıları başlattı. Belirlenen program çerçevesinde 4 gün sürecek (27-30 Temmuz) toplantıların ilki Pazartesi akşamı Büyükkonuk (Komi Kebir) ve ikincisi Salı akşamı Serdarlı (kiados) dayoğun bir katılımla gerçekleşti. Güzelyurt (Morphou) ve Lefke (Lefka) yı da kapsayacak toplantılar sonrasında, süreç 31 Temmuz’da Merit Lefkoşa Otel’de “ Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci” konulu Panel ile noktalanacak.

Toplantıda konuşan AB Program Destek Ofisi Başkanı Alessandra Viezzer, Programın kırsal bölgelerdeki çevreyi, kültürel mirası ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelişimini koruyarak yaşam koşullarını geliştirme ve destek olmayı hedeflediğini vurguladı. Kırsal Kalkınma Sektör Programı aracılığı ile, AB’nin Kıbrıslı Türklere 2013 yılına kadar olan sürede yaklaşık 50 milyon Euro destek sağladığını, bu desteklerin Kıbrıslı Türklere hibe programları, AB kural ve düzenlemelerine uyum, hayvancılık ve ekin tekniklerinin gelişmesi için çiftçilere eğitimler şeklinde ve yatırım desteği halinde verildiğini anlatan Viezzer, AB’nin son 9 yılda Kıbrıslı Türklere bütün alanlarda toplamda 380 milyon Euro yardım yaptığını kaydetti. Etkinliklerin üreten insanlarla iletişimde çok önemli rol oynadığını ifade eden Viezzer, kırsal alanda üretilen her gıdanın yüksek kalite standardı, güvenlik ve çevreye duyarlılık taşımasını arzu etiklerini bu çerçevede eğitimler sonrasında yeni hibe programlarının açılacağına inandığını belirtti. Viezzer, konuşmasının sonunda hibe programlarından başarı elde ederek bunları toplantıda paylaşanlara ve toplantıya katılanlarla belediye başkanına teşekkür etti.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Proje Yöneticisi Burcu Barın’ın programla ilgili detaylı bilgiler vermesinin ardından programdan yararlanarak üretimlerini artıran, işyerlerini geliştiren insanların kısa öykülerinin de yer aldığı barkovizyon gösterimi gerçekleşti. Bölge insanı İsmail ve Louis Cemal ile Hayriye Kömürcügil’in desteklerden nasıl yararlanıp işlerini geliştirdiklerini içeren konuşmaları, forum dolduranlar arasında çekilen kurada izleyicilere sürpriz hediyeler dağıtımı ve yöresel ikramla etkinlik tamamlandı.

Serdarlı ve Bölge Köyleri Toplantısı

Serdarlı ve çevre köyleri kapsayan ikinci tanıtım toplantısı Serdarlı’da yapımı AB finansmanı ile tamamlanan Serdarlı Kültür Sanat Evi’nde yapıldı. Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar’ın bir süre katılarak başarı dileğiyle ayrıldığı etkinlikte konuşan AB Program Destek Ofisi Proje Yöneticisi Agustin Mora Colorado, AB’nin Kırsal Destek ana politikaları ve Kıbrıslı Türklere yönelik mali destek programlarına ilişkin hedef ve stratejileri anlattı. Bu tür toplantıların kırsal alanda üretimle ilgilenen insanlarla doğru iletişim kurulmasında önemli rol oynadığına işaret eden Colorado, kırsalda yüksek kalitede ve güvenli gıda üretimi ile birlikte çevre olgusunu dikkate almakta yarar gördüklerini, eğitimleri ve başvuru yöntemlerini olabildiğince anlaşılır konuma getirdiklerini, hibe dağıtım kriterlerinde objektiflik ve maksimum verimliliğe özel verdiklerini, eğitimler sonrasında yeni programlarla üreticilerin karşısına çıkacaklarını anlattı. Colorado etkinliğe katkı koyan gönüllülere ve başta belediye başkanı tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür etti. AB Koordinasyon Merkezi Proje Yöneticisi Burcu Barın’ın programlara ilişkin detaylı bilgiler aktarmasının ardından Zeytin Üreticileri Birliği Bşk.İrfan Çelik “ tarımsal üretimde sürdürülebilir bir yapı için neler yapılması gerektiği”ni anlattı. Etkinlik, geçmişte hibe programlarından yararlanarak başarılı bir şekilde yatırımlarını sürdüren hayvancılık sektörü yatırımcısı Metehan Erel ve tarımsal gıda üreticisi Vicdan Karagözlü’nün başarı öykülerini anlatmaları, hibe programlarının tanıtımını içeren barkovizyon gösterisi, katılımcılara günün anlamına ilişkin özel şapka ve sele takdimi, yöresel tadların ikramı ile tamamlandı.