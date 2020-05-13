ABD’de negatif faizin ayak sesleri…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun
- Türk mali piyasaları, son haftalarda kaydettiği olumsuz havadan sıyrılarak, dün iyimser bir gün geçirdi.
- BDDK’nın yabancı üç bankaya, TL yükümlülüklerini yerine getiremediği nedeniyle ceza kesmesi, sonra da bu cezayı geri alması, ister istemez yabancı bankaların piyasa katılımlarını sınırladı.
- Öte yandan, yabancı merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılabileceği umudu ile (haberlerde Japonya ve Çin Merkez Bankalarını okuyoruz) kurda beklediğimiz aşağı yönlü hareket, dün ivme kazandı.
- Spekülatif TL alehine alınan pozisyoların kapanması ile, dün, USD/TRY kuru, yükseliş trendini aşağı yönlü kırarak, bültenimizde yer verdiğimiz ilk destek olan 6,97 seviyesini test etti (bakınız grafik).
- USDTRY kuru ile ilgili, kalabalıkların coşkusuna katılmadan, nereden alınır yerine, nereden satılır sorusuna cevap aradığımızı söylediğimizde, umarım ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılmıştır.
- Türk Lirası’nın, tabir caizse tansiyonun düşmesi, alternatif piyasalarda da alımları destekledi: Borsa 100 ana endeksi, günlerdir dünyanın iyimser havasından kopuk olan seyrine son vererek günü %1,9 artışla tamamlarken, 5 yıl vadeli risk göstergesi, CDS primleri, 600 baz puanın altına geriledi (geride bıraktığımız hafta 650 baz puana kadar yükselmişti).
- Dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri, piyasaların dikkatinden kaçmadı. Yıllık enflasyon oranı %0,3 ile 2015 senesine geri dönerken, aylık çekirdek TÜFE enflasyonu ise eksi %0,4 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Acaba, yeniden ABD’de negatif faiz tartışmaları alevlenir mi?
- ABD enflasyonun bu kadar zayıfladığı bir ekosistemde, yeniden gündeme gelecek olası bir negatif faiz tartışması, EUR/USD paritesini yukarıya itebilir. Bu nedenle, hem EUR/USD’de hem de EUR/GBP paritesinde EUR lehine uzun pozisyon kollanabilir (bakınız grafik).
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