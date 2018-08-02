ABD-Türkiye diplomatik gerginlik, USD-TRY rekor kırdırdı

Rahip Brunson krizinin tetiklediği algı bozulması ve uzunca bir süredir Türk mali piyasalarında egemen olan güven erozyonu dün bir kademe daha ileriye taşındı

Bloomberg International’ın dün akşamüzeri geçtiği ABD’nin yaptırım haberi ile, açık olan döviz piyasalarında oldukça sert bir hareketin yaşandığını görüyoruz

Dün KKTC Mali piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından ötürü bülten paylaşamadık. Lakin, 31 Temmuz tarihi bültenimizde, USD/TRY kurunda 4,92 seviyesinin ötesinde patlama yaşanabileceğini grafikler ile göstermiş, anlaşmıştık

ABD ile yaşanan diplomatik gerginliğin dün farklı bir boyuta ulaştığını üzülerek görüyoruz. Tehditkâr üslubu ve diplomasi kanalından yoksun açıklamalara dün yenileri eklendi: ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Magnitsky Yasası (*) kapsamında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine alarak bir adım daha ileriye taşıdı

Bloomberg’in haberi sonrasında USD/TRY kuru 5,02’ye kadar satıldığını not etmek gerekiyor. Teknik olarak keşfedilmemiş sularda yüzen USD/TL kurunda bugün haber akışına paralel her iki yöne de seyir izlenebileceğini düşünüyoruz

Bu gelişmeler ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Cuma günü ABD’li meslektaşı Pompeo ile yüz yüze Singapur’da yapacağı görüşme daha da önemli hale gelmiş oldu

Tüm olumsuzluklara rağmen, NATO müttefiki olan iki ülkenin bir noktada yeniden anlaşmaya varacağını düşünüyoruz

Bu bültenin amacı küresel arenada yaşanan olayların piyasa yansımasına yatırımcı gözü ile ışık tutmaktır. Bu bağlamda, Rusya’dan S400 füze savunma sistemleri siparişi ile gerilen Türkiye – ABD ilişkilerinde, Türkiye’nin Rusya’ya daha da yakınlaşmasını NATO içerisinde de arzulanmayacaktır. Bir noktada uzlaşıya varılacağını düşünerek pozitif kalmayı yeğliyoruz

Cuma günü yapılacak Çavuşoğlu – Pompeo zirvesi kadar, Cuma günü sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisi de önemle takip edilecektir (Reuters anketi aylık % 0,9 artış)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Temmuz ayı İstanbul bölgesi enflasyon rakamları, aylık enflasyonun % 0,52 artış kaydettiğini gösteriyor. Temmuz ayı özelinde TÜIK ve İTO rakamları arasında kuvvetli bir ilişkinin olmadığını not etmek lazım

Öte yandan, herhangi bir beklentinin fiyatlanmadığı dün akşam sonuçlanan olağan FED FOMC toplantısından beklenildiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmezken, karar metninde de anlamlı bir değişiklik görülmedi

ABD’nin Çin’e yönelik 200 milyar dolarlık ticaretine % 25'lik bir tarife artışı uygulayabileceği yönündeki haberler piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor

Gözler her ne kadar ABD - Türkiye ilişkileri üzerinde olsa da, TSİ 14:00’de sonuçlanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz toplantısı da dikkatle takip edilecektir (beklentimiz için bakınız grafik)



* 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası: Bu yasa, ABD hükümetinin dünyanın herhangi bir yerinde yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkan veriyor. Yasa kapsamındaki yaptırımlar, ABD’deki varlıklara el konulmasına, seyahat yasakları konulmasına ve Amerikan kurumlarıyla iş yapmaya yasak getirilmesine olanak sağlıyor





USD/TRY kurunda 4,92 seviyesinin üzerinde beklediğimiz patlama hareketi gerçekleşti



Dün gün boyu, öne çıkarmış olduğumuz 4,92 seviyesinin etrafında sıkışık bir seyir izleyen USD/TL kuru, akşam 18:30 sularında, Bloomberg International haberi ile hareketlendi. Habere göre, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım listesi hazırlığı içinde olduğu ve bu haberin birey ve kurumları içereceği yönündeki endişe ile, USD/TL kuru 5,02 seviyelerine varan sert bir yükseliş kaydetti. Kurun keşfedilmemiş sularda yüzmesi nedeniyle, şimdilik temkinli ve tedbirli duruşu bir kademe daha artırmak gerekiyor. Gün içinde haber akışına bağlı kalmak suretiyle her iki yöne de sert hareke yaşanabileceğini öngörüyoruz.





Kaynak: Reuters





Sahne bugün İngiltere Merkez Bankası’nda (14:00)



Bir tarafta Brexit belirsizliği, diğer tarafta siyasi sorunlar ile uğraşan İngiltere’de gözler bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) TSİ 14:00’de sonuçlanacak olağan faiz toplantısına çevrildi. Ekli temel grafikten de görülebileceği üzere, manşet ve çekirdek enflasyonun başını aşağıya çevirdiği, ortalama kazançların heyecan yaratmadığı, büyümenin yatay bir seyri izlediği ve dün açıklanan PMI verisinin de beklentilerin altıda kaldığı bir ortamda, bugün İngiltere Merkez Bankasından gönülsüz de olsa faiz artırımı bekleniyor (öncesi % 0,50 ; beklenti % 0,75). Faiz artırım kararının 7 karşı 2 oy ile alınması ve 435 milyar Sterlin büyüklüğünde tahvil alım programının büyüklüğünün sabit tutulması bekleniyor.



Temel veriler





Kaynak: Reuters