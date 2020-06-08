ABD istihdam raporu roketin yakıtını ateşledi!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Bir yanda kulaklardan para fışkırırcasına bol likidite, diğer yanda küresel çok düşük (bazen sıfır hatta negafif) faiz oranları, herkesi getiri arayışına yöneltti. Bu eğilimi haftalardır bültenlerimizde ele alıyoruz: Yatırımcılar hisse senedi piyasasına akın ediyor.
- Cuma günü ABD’de açıklanan ve beklentilerden daha iyi sonuçlanan istihdam raporu ve devamında OPEC+ üyelerinin üretim kesintisini uzatma haberi, iyimserliğin daha da perçinledi (bakınız grafikler).
- ABD Çalışma Bakanlığı resmi istihdam raporunu yayımlarken, rapor adeta şok etkisi yarattı: 8 milyon ilave işsiz beklenirken istihdam 2,5 milyon kişi artış gösterdi. Veri, hali hazırda ralli yapan piyasalara adeta ‘roket yakıtı etkisi’ yarattı.
- Risk iştahındaki canlanmaya son dönemlerde eklenen petrol (bu sabah 43 doları aştı) ve ABD istihdam raporu, Cuma günü ABD ve Avrupa borsaları %3 civarında yukarıya taşıdı. Haftasonu Dubai borsasının da %5 yükselişle kervana eklendiğini görürken, bu sabah Asya piyasalarının yeni haftayı %1 yükselişle karşıladığını not edelim.
- ABD'den gelen güçlü istihdam verisi ABD dolarında değer kaybını durdurdu. Hatırlnacağı üzere, FED’den ekonominin iyi gitmediğine dair beklenen faiz indirimi, güçlü gelen veri ardından terse döndü. Altının ons fiyatı geçen hafta 1,725 dolar seviyelerinde salınması ardından veri ile 1,685 dolara kadar geriledi. Altında yön kısa bir süreliğine de olsa aşağıya dönmüş olabilir (bakınız grafik).
- Öte yandan, teknik manada geçen hafta öne çıkardığımız 1,1375 seviyesini test ederken, EUR/USD paritesi, ABD istihdam verisi ile yukarı harketine şimdilik ara verdi. Yönün aşağıya döndüğünü halen daha söyleyemiyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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