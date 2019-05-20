ABD - İran gerginliği risk iştahını baskıladı

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
ABD Başkanı Trump, sabaha karşı attığı tweet ile İran’ı tehdit etti: “İran savaşmak istiyorsa, bu İran’in resmi sonu olur. Bir daha asla ABD’yi tehdit etme”
- Geride bıraktığımız hafta, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi, küresel borsaların haftanın büyük kısmında topyekun baskı altında kalmasına neden olurken,ABD Başkanı Trump’ın Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi Huawei'yi kara listeye alması, Çin cephesinde samimiyetsizlik gösterge olarak algılanmıştı
- Bu kararın bir yansıması olarak ABD’li teknoloji şirketi Alphabet’e bağlı olan Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı sonlandırdığını açıkladı. Karar, Çin içinde Google kullanıma yasak olduğu için bir etki doğurmayacak olsa da, Çin dışında satılan Huawei ürünleri etkilenecek
- Asya borsaları, geçen haftayı ABD ile Çin arasında tekrar tırmanan ticaret gerilimlerinin etkisiyle sert dalgalanması ardından, yeni hafta başlangıcında Asya cephesinde karmaşık bir seyir hakim. Şangay borsası %1 gerilerken, gösterge endeks Tokyo borsası %0,4 yukarda işlem görüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise ufak çaplı da olsa yükselişler görüyoruz.
- Değeri 6 değişik para birimine göre belirlenen dolar endeksi (DXY), gelişmeler karşısında haftayı neredeyse son 1 senenin en yükseği olan 98’den tamamlarken, EUR ve GBP’nin zayıf seyri, doların gücüne güç katıyor
- Sterlin cephesinde kafalar oldukça karışık. Başbakan May, ana muhalefet İşçi Partisi ile devam ettirdikleri Brexit görüşmeleri neticesiz tamamlanırken, AB ile mutabakata varılan Brexit metninin dördüncü kere Parlamentodan reddedilmesi gündemde. Başbakan May’in de koltuğunun sallandığı haberleri gölgesinde, Sterlin, Dolar karşısında son 4 ayın; EUR karşısında ise son 3 ayın en düşük seviyesini test etti (bakınız grafik)
- Yukardaki satırlardan da görülebileceği üzere, yurtdışı cephede hava maalesef olumlu değil. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sıkıntılı ilerlemesi, Huawei’nin ABD yaptırımına uğraması, Brexit, ABD ile İran arasında savaş tamtamlarının çaldığı bir ortamda, Türk mali piyasaları kendi sorunları ile boğuşuyor
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