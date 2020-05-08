ABD'de 20 yılda kazanılan istihdam, 1 ayda kayboluyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün tahmin ettiğimiz üzere, Türk Mali piyasaları yüksek tansiyonlu ve volatil bir gün geçirdi.
- Her ne kadar küresel piyasalarda volatilite düşme eğiliminde olsa da (VIX geçen ay 85 seviyesini görmüştü; bu sabah 31 seviyesinde) özellikle Türk ve Brezilya piyasalarında dalga boyu artış gösterdi: Brezilya Reali ve Türk Lirası dolar karşısında tarihin en yüksek seviyelerini test etti.
- Psikolojik 7 seviyesini hafta ortasında aşan USDTRY kuru, dün öğle saatlerinde 7,2690 seviyesine yükselerek Ağustos 2018 zirvesi olan 7,24’ü bir kademe daha yukarıya taşıdı. KKTC açısından daha önemli bir gösterge olan GBPTRY kuru ise 9 seviyesini test etti (bakınız grafik).
- TL’nin değer kaybının hızlandığı günün ikinci yarısında, BDDK’dan gelen spekülatif nitelikteki işlemlere yönelik hamle, bu sefer USDTRY kurunda aşağı yönlü sert bir hareketi de berabinde getirdi.
- BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarının Türk Lirası yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesi ile bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılamayacağını duyurdu.
- BDDK’nın yurtdışı spekülatif atağı önleme girişimi ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşımını iyice kısan son kararı ardından, söz konusu 3 bankanın TL pozisyoları olmadan döviz aldıkları ve gün sonu uzlaşısını gerçekleştiremedikleri anlaşılıyor.
- Bu bankaların bir bacağı TL olan döviz işlemlerini yapamayacak olmaları, spekülatif anlamda USDTRY'de uzun pozisyon alamayacakları anlamına geliyor. Dün, BDDK haberi ardından USDTRY kuru 7,08 seviyesine kadar geriledi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.