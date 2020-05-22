ABD-Çin soğuk savaş gerginliği tırmanıyor. Virüs bitince, husumetler daha da artacak!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün Türk mali piyasaları sakin bir gün geçirdi. Döviz piyasasında ön plana çıkardığımız 6,7950 etrafında hareket 3 gündür yatay bir şekilde devam ediyor.
- Türk mali Piyasaları dün, göz ucuyla da olsa, TCMB’nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını takip etti. Beklenildiği üzere, 1 hafta vadeli repo faizi (politika faizi) 50 baz puan indirilirek %8,75’ten %8,25'e çekildi. Karar ile birlikte yayımlanan metinde de piyasaları etkileyebilecek bir unsur göremedik.
- Böylelikle, TCMB, Temmuz 2019’da başlattığı faiz indirim döngüsüne, peş peşe 9 toplantıda da devam ederek 15,25 baz puan faiz indirimine gitmiş oldu.
- Belki de konuya artık şu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Yabancı yatırımcıların bir bir Türk mali piyasalarından çekilmesi ile ‘kendi iç dinamikleri ile’ hareket eden piyasada karar ardından yaprak kıpırdamadı!
- Dün TCMB kararı kadar, BDDK’nın almış olduğu yeni uygulama kararı takip edildi: 100gram üzeri altın alımına 1 gün valör uygulama kararı alınırken aynı zamanda bankalardan kambiyo gider vergisinin de uygulanması istendi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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