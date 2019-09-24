ABD-Çin görüşmelerinden gelen haberler havayı yumuşattı…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türk mali piyasaları dün gün boyunca sakin bir seyir izlerken, gözler Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki temaslarına çevrildi
- ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yapacak
- ABD Başkanı Trump ile yapılması beklenen ikili görüşme ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konular piyasaların merceğinde yer alıyor. Özellikle, Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın Doğusu ile ilgili yaşanan görüş ayrılıklarına dikkat çeken Sn. Cumhurbaşkanı, ABD ziyareti öncesinde Suriye’nin kuzeyi konusunda güvenli bölge olarak Türkiye’nin taleplerini yineledi
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan “iki hafta” içinde bir sonuç alınamazsa, Türkiye’nin kendi bildiğini yapacağını söyleyerek açık bir şekilde Suriye’ye askeri harekat mesajı verdi
- Piyasalar cephesinde ise havanın oldukça sakin olduğunu görüyoruz. Yukarda değindiğimiz üzere, Türk mali piyasalarının bir numaralı gündem maddesi Trump - Erdoğan görüşmesinde.
- ki liderin yüz yüze görüşmesinin yanı sıra, bu hafta TCMB'nin düzenleyeceği iki günlük yatırımcı toplantıları ve dördüncü madde görüşmeleri kapsamında IMF heyetinin temasları takip ediliyor
- Küresel cephede ise Hong Kong’da devam eden sivil karışıklık, Orta Doğu’da gerginlik dozunu artıran Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve gündemi her daim sıcak tutan ABD ve Çin ticaret görüşmeleri gündemi süslemeye devam ediyor
- USD/TRY kuru, geride bıraktığımız hafta, Aramco’ya yapılan saldırı ve FED toplantısı öncesinde son dönemlerin en düşük seviyesi olan 5,65-5,66 dibinden aldığı destek ile yukarda ara bir direnç seviyesi olan 5,74-5,75 bölgesine test etti. Teknik manada 5,74-5,75 seviyesi geçilmeden aşağı yönlü bir düzeltme ihtimalinin bu sabah vücut bulduğunu görüyoruz (bakınız grafik) .
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