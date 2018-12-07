"AB pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlanmalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, The Economist Dergisi’nin düzenlediği “KIBRIS: Dışadönüklük ve İştiyakı Birlikte Dokumak” konulu panele katılarak konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk toplumunun AB pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlanması ve bunun desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığını, uzamasının adadaki taraflar için olumsuz politik, ekonomik ve sosyal sonuçlar yaratmaya devam edeceğini kaydetti.

Deniz, “Kıbrıs’ın tartışmalı Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbon rezervleri, turizme ve diğer ekonomik sektörlere de olumsuz yansıyacak” şeklinde konuştu.

Odadan verilen bilgiye göre, panele The Economist Dergisi Politika ve Ekonomi Haberleri Editörü John Peet, akademisyenler, iş insanları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakanı Harris Georgiades, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Christodoulos Angastiniotis de katıldı.

Turgay Deniz, eşitliğin sağlanabilmesi, çözüm hedefine ulaşabilmek için Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını engelleyen haksız izolasyonların kaldırılması, AB pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlanmasından başlanması gerektiğini söyledi.

Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın kapsamlı çözüm öncesinde Kıbrıs Türk iş dünyasının AB uyum sürecine ilişkin çabalarına yönelik işbirliği yapmasının da önemine işaret etti.

Yeşil Hat konusunda konuşan KTTO Başkanı Deniz, kuzey ile güney arasındaki ticaret hacminin düşük seviyelerde kalarak yıllık 4,7 milyon Euro olarak gerçekleştiğini belirtti.

Turgay Deniz, Kuzey ve Güney’in ticaret kapsamının AB standartlarıyla uyumlu olarak tüm eşyaları içerecek şekilde genişletilmesinin de hayati önem taşıdığını söyledi.

Deniz, hellimin AB’de “Menşe Korumalı Atama” olarak kaydedilmesi, sürecin tüm üreticilerin yararına olacak şekilde sonlandırılmasını sağlamak için iki odanın çabalarını yoğunlaştırması gerektiği görüşünü dile getirdi.