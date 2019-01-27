banner255
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
Doğan, Okafor’la Akova’yı yıktı
85 0
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin
42 0
 
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
Üzüntüyle Başa Çıkmanın Yolları
52 0
13 0
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
Yüksek performansın adı Ram Power Wagon
20 0
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
Kaymaklı, Yunanistan’dan takviye yaptı
112 0
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
60 0
banner82

“450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor”

banner27

Bakan Şahali, “Süt sanayini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi

“450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor”
banner215

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı. 
Üretim imkanlarını artırmak istediklerinin altını çizen Şahali, süt sanayinin önemi üzerinde durdu. 
Şahali  “Süt sanayini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticisinin süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu da belirten Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapasitedir” diye konuştu. 
Günün sonunda kar etmenin ana hedef olduğunu, bu nedenle yükümlülük altına girmek gerektiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, bundan dolayı toplantıyı çok önemsediğini anlattı. 
Tarımsal üretimin devamlılığının altını çizen Şahali, yaklaşık 50 bin nüfusun tarımdan gelir elde ettiğini ve bundan dolayı da sektörün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.