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42. KKTC Uluslararası Fuarı 1-10 Haziran'da

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42. KKTC Uluslararası Fuarı 1-10 Haziran'da
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Sanayi Dairesi, 1-10 Haziran’da düzenleyeceği “42. KKTC Uluslararası Fuarı”na katılmak isteyen firmalardan başvuru kabul ediyor. Başvuruların, 24 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.
Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil’in TAK’a yaptığı açıklamaya göre, fuar için hazırlıklar başladı.
Bu yıl da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuar, ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olarak sanayi ve ticari yaşamda önemli yer tutuyor.
Yerli ve ithal ürünlerin tanıtılacağı fuarda, 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alan kullanılacak. Fuarda mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacak ancak satış yapılmayacak. 
Fuara Türkiye’den katılacak firmaların organizasyonunu her yıl olduğu gibi Akdeniz İhracatçılar Birliği yapacak.
Fuarda sosyal, kültürel ve eğlence etkinlikleri de yer alacak.
Geçen yılki fuara KKTC’den 119, Türkiye’den 30 firma katılmıştı. 
42. KKTC Uluslararası Fuarı’na katılıp ürünlerini sergilemek isteyen firmaların 229 31 01 numaralı telefondan dahili 166/172 ve 150’yi arayabileceği belirtildi.

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