“4 Milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 Milyonu kayıp”

Toprak Ürünleri Kurumu’nun geleceğinin garantiye alınmasının herkesin ortak kaygısı olması gerektiğini söyleyen Şahali, kurumla ilgili inceleme çalışmalarında 4 milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 milyonluk kısmının kayıp olduğunun tespit edildiğini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nda 4 milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 milyonunun kayıp olduğunu belirtti.



Şahali, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Sayıştay Başkanlığı’nın devrede olduğu kurumla ilgili inceleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.



Hüseyin Çavuş Kelle başkanlığındaki Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ziyarette yaptığı konuşmada, üreticinin yaşadığı sıkıntıları içeren bir raporu Bakan Şahali’ye sundu.



Bakan Şahali ile geçmiş hükümet döneminde birlikte yaptıkları verimli çalışmaların devamını dileyen Kelle, “Geçmiş döneminizdeki reformun devamını yönetim kurulumuzla birlikte yapacağız. Hükümet programınızda yer verdiğiniz gibi Avrupa Birliği’nde ne varsa bizim ülkemizde de olması yönündeki çalışmalarınıza Çiftçiler Birliği olarak destek veriyoruz” dedi.



Üretim sektörünün bu kötü yılı ancak hükümetin desteğiyle atlatabileceğini söyleyen Hüseyin Çavuş Kelle, geçmişle ilgili birtakım alacakları olduğuna da işaret etti.



Kelle, tarımla ilgili yeniden görüşülmesi ve revize edilmesi gereken konular olduğunu da belirtti.



ŞAHALİ



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasının başında, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.



Şahali, “Her zamankinden daha önemli bir misyonu yerine getirmek üzere göreve gelmiş bir yönetim kuruluyla karşı karşıyayım. Artık Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, sivil toplum örgütünden yasayla kurulmuş kamu-tüzel kişisine dönüştü. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, devletle birlikte hareket edecek, devletin hazırladığı yasayla yönetilecek bir birliktir. Dolayısıyla yükünüz çok daha ağır, sorumluluğunuz çok daha önemli bir hal aldı” dedi.



“TARIMIN OLMAZSA OLMAZI SUDUR”



Tarım açısından sıkıntılı bir dönemin içerisinde olunduğuna dikkati çeken Şahali, sözlerine şöyle devam etti:



“Tarımın olmazsa olmazı sudur, suyun da kaynağı yağıştır. Şu anda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz Pazar günü uydu fotoğrafları temin edildi. Önceden başlayan arazi tespit çalışmaları hala devam ediyor. Hava fotoğrafları ve gözlem raporları birleşerek, günün sonunda harita ortaya çıkacak. Belli noktalarda sıkıntı tespite ihtiyaç duyulmayacak şekilde kendini gösteriyor. Belli noktalarda da görece bir iyilik söz konusu.Bu iyiliğin ülkenin ihtiyaç duyduğu yem materyalinin yeter miktarda hasat edilmesi için yeterli olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Hayvancının ihtiyaç duyacağı yem girdisinin sağlanması bakımından zorunlu bir sürecin başlangıcı anlamına gelir”.



“MİSYONUMUZ, UZLAŞARAK YOL ALMAK”



Şahali, ülke tarımının daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaya yönelik pek çok girişim olduğunu söyleyerek, bakanlığın misyonunun hükümet program çerçevesinde tarım alanında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile uzlaşarak yol almak olduğunu belirtti.



“Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren tarımda destek sisteminde bir değişime gidilmesi gerektiği üzerinde duruyoruz. Odağına performansı alan, üretim süreçlerinde doğru uygulamaların özel olarak desteklendiği bir modelin yerleştirilmesi ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edildiği bir yaklaşımın ortaya çıkması yönünde vizyonumuz var” diyen Şahali, bu vizyonu prensip olarak inkar edecek, ret edecek, kabul etmeyecek bir kesimin olmadığını kaydetti.



Çiftçiler Birliği’nin üzerinde durduğu pek çok konunun bakanlığın gündeminde olduğunu kaydeden Şahali, doğrudan gelir desteği ödemeleri ile ilgili son aşamaya gelindiğini ve Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınması halinde ödeme planını önceden açıklayacaklarını söyledi.



“AKARYAKIT DESTEĞİYLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMASI TAMAMLANMAK ÜZERE”



Şahali, bakanlık bünyesinde geçmişte başlattıkları akaryakıt desteğiyle ilgili yasa çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını ve Bakanlar Kurulu’na göndereceklerini açıkladı.



2016, 2017 ve 2018 yılı bütçelerinde akaryakıtla ilgili destek ödeneğinin yer almadığını belirten Şahali, “Bu yıl akaryakıtla ilgili yasayı geçirmeyi hedefliyoruz. Tercihimiz yasayı yapıp, ödeneği yıl içine yaymaktır” dedi.



Şahali, Doğrudan Gelir Desteği kalemleriyle oynama şansı olmadığını da kaydetti.



TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU İLE İLGİLİ İNCELEME ÇALIŞMALARI



Toprak Ürünleri Kurumu’nun geleceğinin garantiye alınmasının herkesin ortak kaygısı olması gerektiğini söyleyen Şahali, kurumla ilgili inceleme çalışmalarında 4 milyonluk faiz destekli arpa hibesinin 1 milyonluk kısmının kayıp olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.



Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili tespitlerimiz tamamlanma aşamasındadır. Bu konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Sayıştay Başkanlığı devrede. Bizim ilk etapta bilanço üstünden yaptığımız tespite göre, son 2 yılda yaklaşık olarak kurumun 50 Milyon Türk Lirası geriye gittiğidir. Bu 50 Milyon Türk Lirası’nın içinde yaklaşık 12 Milyon 500 bin Türk Liralık Genel Tarım Sigortası Fonu’nun alacağı var. Görevi devrederken 12 Milyon 500 binin yaklaşık 11.5 Milyon Türk Lirası kasada mevcut vaziyette idi. Yaptığımız bir tespitte sadece isim yanlışlığından dolayı 4 Milyonluk faiz destekli arpa hibesinin içinde 1 Milyonluk zarar olduğudur. Dolayısıyla ortada tahsil edilemeyecek kayıp bir kaynak söz konusu”.