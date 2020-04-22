3.5 milyarlık finansmana ihtiyaç duyulacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Hükümetin açıkladığı pakette üç aylık bir yansıma görülebileceğini kaydetti. Bakan Amcaoğlu, günün sonunda 3.5 milyarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacağını, günü geldiğinde iç borçlanmaya da gidilebileceğini ifade etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sürecin nasıl devam edeceğini kimsenin kestiremediğini belirterek normalleşmenin ne zaman başlayacağının ülkelere göre değiştiğini kaydetti.

Ülkede sağlık anlamında alınan tedbirlerin diğer birçok ülkeye bakılınca memnuniyet verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, işin ekonomik ve mali boyutunun da önem taşıdığını söyledi.

Hükümetin açıkladığı pakette üç aylık bir yansıma görülebileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, günün sonunda 3.5 milyarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacağını, günü geldiğinde iç borçlanmaya da gidilebileceğini ifade etti.

İç borçlanma için şartların uygun olduğu doğru zamanda adım atılacağını kaydeden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın tüm birimlerine teşekkür ederim. Eğer ilk günden itibaren kapılarımızı açık bırakmasaydık bugün bu koltuklarda oturamayacaktınız. Rotasyon usulü de olsa tüm şubelerimiz çalışıyor. Maliye kapanırsa ülkenin kapıları kapanır” dedi.

Amcaoğlu, personeline ve bu süreçte çalışan herkese teşekkür etti.