banner411
banner69
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
23 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
6 0
 
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
51 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
144 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
246 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
37 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
70 0
banner440

3.5 milyarlık finansmana ihtiyaç duyulacak

banner27

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Hükümetin açıkladığı pakette üç aylık bir yansıma görülebileceğini kaydetti. Bakan Amcaoğlu, günün sonunda 3.5 milyarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacağını, günü geldiğinde iç borçlanmaya da gidilebileceğini ifade etti

3.5 milyarlık finansmana ihtiyaç duyulacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sürecin nasıl devam edeceğini kimsenin kestiremediğini belirterek normalleşmenin ne zaman başlayacağının ülkelere göre değiştiğini kaydetti.

Ülkede sağlık anlamında alınan tedbirlerin diğer birçok ülkeye bakılınca memnuniyet verici olduğunu ifade eden Amcaoğlu, işin ekonomik ve mali boyutunun da önem taşıdığını söyledi.

Hükümetin açıkladığı pakette üç aylık bir yansıma görülebileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, günün sonunda 3.5 milyarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacağını, günü geldiğinde iç borçlanmaya da gidilebileceğini ifade etti.

İç borçlanma için şartların uygun olduğu doğru zamanda adım atılacağını kaydeden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın tüm birimlerine teşekkür ederim. Eğer ilk günden itibaren kapılarımızı açık bırakmasaydık bugün bu koltuklarda oturamayacaktınız. Rotasyon usulü de olsa tüm şubelerimiz çalışıyor. Maliye kapanırsa ülkenin kapıları kapanır” dedi.

Amcaoğlu, personeline ve bu süreçte çalışan herkese teşekkür etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.