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30 firmanın devletten 10 milyon TL alacağı var

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Devlete iş yapan yaklaşık 30 firmanın, 10 milyon TL alacağı bulunuyor. Maliye Bakanı Amcaoğlu, firmalara ödeme yapabilmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi

30 firmanın devletten 10 milyon TL alacağı var

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlete iş yapan ve uzun süredir alacağını bekleyen firmalara ödeme yapabilmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Firma sahiplerinin serzenişte bulunmakta haklı olduklarını, kısa süre içinde bir formül üretip gerekli ödemeleri yapacaklarını ifade eden Amcaoğlu, “Devletseniz, müteahhidinizin, iş adamınızın hak edişini ödemek zorundasınız. Bunu bir Maliye Bakanı olarak söylüyorum” dedi.

Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın Markaj Programında “Devlete iş yapan yaklaşık 30 firmanın, 10 milyon TL civarındaki alacağı ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap verdi.

Söz konusu ödemenin Türkiye’den gelen kaynakla ödeneceğinin öngörüldüğünü ve bunun da iş insanlarına söylendiğini kabul eden Amcaoğlu, ancak paranın serbest kalışı uzadı diye ödeme bekleyenlere, “Ne haliniz varsa görün” diyecek durumlarının olmadığını, çare üretmek üzere olduklarını vurguladı.

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