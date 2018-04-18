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3 bin 377 üreticiye 10 milyon TL DGD

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin geçen yıl temmuz–aralık dönemine ait Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlandığını açıkladı.

3 bin 377 üreticiye 10 milyon TL DGD
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Bakanlık açıklamasına göre, 2017 yılı Haziran ayı bildirimlerine göre hesaplanan ve Temmuz-Aralık 2017 dönemini kapsayan “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri” için toplam 3 bin 377 üreticiye, 242 bin 306 adet küçükbaş hayvan karşılığında, 10 milyon 163 bin 308,50 TL Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.

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