3 bin 377 üreticiye 10 milyon TL DGD

Bakanlık açıklamasına göre, 2017 yılı Haziran ayı bildirimlerine göre hesaplanan ve Temmuz-Aralık 2017 dönemini kapsayan “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri” için toplam 3 bin 377 üreticiye, 242 bin 306 adet küçükbaş hayvan karşılığında, 10 milyon 163 bin 308,50 TL Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.
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