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3 ayda 1 milyon 611 bin Tl'lik mal müsadere edildi

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Ticaret Dairesi ekipleri, 2018’in ilk üç aylık döneminde 1482 adet işletmede piyasa denetimi gerçekleştirdi; denetimler sonucunda 1 milyon 611 bin 695 TL tutarında tarihi geçmiş ve etiketsiz mal, müsadere edildi ve 29 bin 362 TL tutarında para cezası kesildi.

3 ayda 1 milyon 611 bin Tl'lik mal müsadere edildi
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Müsadere edilen mallar, Güngör Çöplüğü’nde imha edildi. Ayrıca, etiket kurallarına uymayan ancak tahlil sonuçlarına göre tüketilmeye uygun olan 2 bin 787,20 TL tutarında gıda maddesi de Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvasına bağışlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Dairesi’nin piyasa denetimlerini KKTC’nin dört bölgesinde bulunan taşra birimleri ile birlikte mesai içi ve mesai dışı olarak gerçekleştirdiği ve  “Alo 171” Tüketici Şikayet Hattına gelen ihbarların değerlendirildiği ifade edildi.

Çalışmaların, Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası ile Tüketici Koruma Yasası’nın verdiği yetkilerle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların Ticaret Dairesi İhbar Hattı “Alo 171” ve 0533 8817999 numaralı telefon hatlarını arayarak, toplum sağlığına katkıda bulunabileceği hatırlatıldı.

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