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2019 Yılı Bütçesi'nin komite görüşmeleri tamamlanıyor

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2019 Yılı Bütçesi'nin komite görüşmeleri tamamlanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi bugün tamamlayacak. 
Bugün Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelirler Bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.
Komite bu sabah saat 10.10’da CTP milletvekili Fikri Toros Başkanlığında toplandı.
İlk olarak Maliye Bakanlığı’nın 3 milyar 575 milyon 744 bin 200 TL olan bütçesi ele alınacak.
13 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri toplamda 8 gün sürdü.

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