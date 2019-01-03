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2018 enflasyonu açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 37'ye yakın artışla patlıcan olarak belirlendi.

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2018 enflasyonu açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 aralık ayı ve yılın tamamına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi.

2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. 

ARALIKTA EN ÇOK ARTIŞ GIDADA

Aylık en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ GİYİM-AYAKKABIDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

YILLIK BAZDA ARTIŞ LİDERİ EV EŞYASI 

Yıllık bazda TÜFE'de en fazla artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 36,82 ile patlıcan oldu. Onu yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

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