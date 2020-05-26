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2 milyar 888 milyon TL’lik hibe ve kredi içeren anlaşma imzalandı

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 KKTC ve Türkiye arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle imza koydu

2 milyar 888 milyon TL’lik hibe ve kredi içeren anlaşma imzalandı

 KKTC ve Türkiye arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. 2 milyar 888 milyon TL’lik hibe ve kredi içeren anlaşma, Covid-19 salgınının KKTC ekonomisinde açtığı yaraları sarmayı amaçlıyor.
Anlaşmaya Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle imza koydu.
Başbakan Tatar, Başbakanlık Bakanlar Kurulu salonunda kurulan sistemle, Fuat Oktay’la telekonferans yöntemiyle görüşerek anlaşmayı imzaladı.
İmza öncesinde Tatar ve Oktay konuşma yaptı.
Oktay, KKTC’nin Kovid-19’la mücadeledeki başarısını kutladı; yangın nedeniyle geçmiş olsun dileği iletti ve yangın söndürme helikopterlerinin birini KKTC’ye en yakın mesafede daimi olarak konuşlandırdıklarını açıkladı.
Oktay, “Bundan sonra da ne olursa Kıbrıs Türkü’nün yanında ve omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.

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