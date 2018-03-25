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171 inşaatın 75’inin faaliyetleri durduruldu

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171 inşaatın 75’inin faaliyetleri durduruldu
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Çalışma Dairesi’nin 6 Şubat ile 16 Mart arasındaki 39 günlük sürede 171 inşaatı iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlediği ve 75’inin faaliyetlerini, gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla oluşturulan Acil Kriz Masası toplantısında alınan kararlar uyarınca Çalışma Dairesi’nin inşaatlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimleri devam ediyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat ile 16 Mart tarihleri arasında, Lefkoşa’da 89, Girne’de 21, Mağusa’da 48, Güzelyurt’ta 13 olmak üzere toplam 171 inşaat Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Lefkoşa’da 39, Girne’de 10, Mağusa’da 19, Güzelyurt’ta 7 inşaat; toplamda ise 75 inşaatın faaliyeti iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

27 İNŞAATA UYARI

Lefkoşa’da 15, Girne’de 2, Mağusa’da 9, Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 27 inşaata ise ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

EKSİKLİKLERİNİ GİDERENLER YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli görülüp kapatılan Lefkoşa’da 30, Girne’de 7, Mağusa’da 16, Güzelyurt’ta ise 5 inşaat; eksikliklerini gidererek Çalışma Dairesi tarafından tekrar kontrol edilerek faaliyete açıldı. 

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