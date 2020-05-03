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1500 TL ücret desteği yarın ödenmeye başlıyor

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Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan  yapılacak 1500 TL destek ödemeleri için İhtiyat Sandığı Dairesi personeli  çalışmalarını tamamladı. Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL yarından itibaren bankaya yatırılacak

1500 TL ücret desteği yarın ödenmeye başlıyor

 17 Nisan’da uygulamaya konan  Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan  yapılacak 1500 TL destek ödemeleri için İhtiyat Sandığı Dairesi personeli  haftasonu  ek mesai yaparak çalışmalarını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da bugün görev yapan personeli ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Bakan Sucuoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar da eşlik etti.

1500 TL’lik ücret desteği için şu ana kadar 56 bin başvuru alındığını  belirten Bakan Sucuoğlu, hafta başından itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaların tamamlanması amacıyla görevi başında bulunan İhtiyat  Sandığı Dairesi personeline, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

1500 TL ücret desteği başvurularının 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınmaya devam edeceğini anımsatan Bakan Sucuoğlu, Bakanlık olarak yaklaşık 60 bin çalışana destek ödemesi yapmayı öngördüklerini kaydetti ve Pazartesi günü listelerin bankalara gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

Çalışma hayatının sürekliliğinin sağlanması ve gerçekten ihtiyaçlı durumda olan çalışanlara destek sağlanması hususunda , KKTC’de ilk kez böyle bir uygulama yapılacağına işaret eden Sucuoğlu, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nun  doğru  şekilde kullanılmasına hassasiyet gösterdiklerini önemle vurguladı. Fondan ödeme için yaklaşık 90 milyon TL’nin  ayrıldığını belirten Sucuoğlu, ödemelerin hafta başından itibaren  Cuma gününe kadar tamamlanacağını  söyledi.

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, 1500 TL ücret desteğine başvurular 20 Nisan’da başlamıştı.

Başvurular, işverenler tarafından ve www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfası üzerinden online yapılıyor.

Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL bankaya yatırılacak.

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