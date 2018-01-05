13 yılda Kuzeyden Güney 55 milyon Euro'luk satış

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2004 yılından 2017 yılının ilk yarısına kadar Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a 55,6 milyon Euro değerinde satış yapıldı

Kıbrıs’ta, 2004 yılından 2017 yılının ilk yarısına kadar Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a 55,6 milyon, Güneyden Kuzeye de 14 milyon Euro değerinde satış yapıldığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Rum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE) yeşil hat ticaretiyle ilgili paylaştığı verileri yayımladı.



2016 yılında kuzeyden güneye yapılan satışların değerinin 4,43 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, 2017 yılının ilk yarısında ise bu rakamın 2,4 milyon Euro olduğunu belirtti.



Öte yandan 2016’da güneyden kuzeye yapılan satışların değerinin 1,4 milyon Euro olduğunu aktaran gazete, 2017 yılının ilk yarısında ise güneyden kuzeye 671 bin Euro değerinde satış yapıldığını belirtti.

