10 yıl sonra gelen indirimi, sanıldığının aksine iyi bir duruma işaret etmiyor

- Piyasaların amiral gemisi FED, Çarşamba akşamı sonuçlanan olağan FOMCtoplantısında, politika faizini 25 baz puan düşürerek, %2,25 seviyesine çekti. FED’in faiz indirim kararı 2008’den bu yana ilk kez gerçekleşti
- Her ne kadar faiz indirim kararı %80 olasılığının üzerinde bekleniyor olsa da, toplantı ardından mikrofon karşısına geçen Başkanı Powell’in açıklamaları kafaları karıştırdı
- Atılan adımın, uzun dönemli, agresif bir faiz indirim döngüsünü gibi anlaşılmaması gerektiğini belirten Powell, özellikle kullandığı “mid cycle adjustment * döngü içi seviye ayarlama” faiz artırım döngüsünde düzeltme / ayarlama piyasalarda bir sonraki adımın ne olacağı konusunda belirsizliği neden oldu
- Karar metninde, ABD’de ekonomik aktivitenin ılımlı büyüdüğünü, istihdam piyasasının güçlü seyrettiğini anacak ancak düşük enflasyon ortamında, politika faizini düşürme kararı aldıklarını vurguladı. Bizim beklentimize paralel ancak pek çok piyasa oyuncusunun beklentisinin aksine, FED’in söylemleri bundan sonra atılacak adımının belirsiz olduğuna hatta faiz artırımının daha olası olduğu yönünde algılanarak, adeta hayal kırıklığı yarattı.
- Basın toplantısını dinlerken, bizler de pek çok analist gibi, Powell’in ne şiş yansın ne kebap tarzındaki politika duruşu, çok da net olmayan iletişimini hayal kırıklığı olarak okuduk
- Netice itibarı ile, uzun soluklu bir faiz indirimi döngüsünün başında olunmadığının anlaşılması ile, toplantı ardından dolar değer kazandı, ABD borsaları düştü, riskli varlıklara ise satış baskısı ile karşı karşıya geldi.
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