Yükseköğretim eylem planı hazırlanacak

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda onaylanan KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ile ilgili “Yükseköğretim alanını günlük kararlarla değil bilimsel veriler doğrultusunda ileriye taşıyacağız” dedi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun onayından geçen KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, KKTC Yükseköğretimini bu belge çerçevesinde, bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacaklarına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Nitelikli ve sürdürülebilir bir yükseköğrenim alanı geliştirmek; yükseköğrenimin itici gücü ile KKTC’nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak misyonu çerçevesinde ilk kez KKTC Yükseköğretim Strateji belgesi hazırlanıp bakanlar kurulunda onaylanmıştır.

Belge, güvenirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, akademik etik, ulusal ve uluslararası işbirlikçi yaklaşım, yapıcı rekabet ve toplumsal sorumluluk değerleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Planlı ve stratejik bir şekilde yükseköğretimi yön vermek için hazırlanan ‘KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesinin’ tamamlanması ve Bakanlar Kurulunun onayından geçmesi son derece önemli bir adımdır. Bu ülkemiz adına bir ilktir. Yükseköğretim alanını bu belge çerçevesinde günlük kararlarla değil bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacağız.

Bu bağlamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon ‘Yönetişim, Kalite, Uluslararasılaşma ve Tanınırlık’ başlıkları altında yükseköğrenim hedef ve planlama çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyon çalışmalarına devam edip ‘Yükseköğretim Strateji Belgesi’ temelinde yükseköğretim eylem planını da hazırlayacaktır.

Belgenin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder; çalışmaya katkı sağlayan Bakanlık personelime, YÖDAK’a ve komisyonda yer alan akademisyenlere teşekkür ederim.”

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Hedefimiz, ülkemizde doğan her çocuğa eğitim verebilmek” dedi.

Çavuşoğlu, okullarda kitap, defter ve öğretmen eksiği açısından ne gerekliyse onu karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, öğretmen alımlarını da okullar açılmadan yapmayı hedeflediklerini ancak yasalardaki sıkıntılar nedeniyle öğrencilerin eğitim alanında öğretmen kayıplarının en aza inmesi için, geçici öğretmen atamalarını daha yetki gelmeden yaptıklarına da işaret etti.

Çavuşoğlu, okulların, öğrenci sayısı açısından kapasitelerinin üstüne çıktığı için öğrencileri denetleme ve takip etmekte de zorluklar yaşandığını belirterek, ülkeye 2 yıllık süre içerisinde en az 5-6 tane daha okul kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu programda bakanlığının hedefleri arasındaki projeleri de “Gelecek yıl Karpaz Meslek Lisesi’nde yıkılması gereken bir binayı yıkıp yeniden yapmak, İskele’ye Kolej yapmak, Girne’de Püsküllü bölgesinde okul inşaatı devam ediyor, Gazimağusa’ya bir okul yapılması, Lefkoşa’da da bağışla bir okul yapılması, Lefke’de ve Gemikonağı’nda da anaokulu yapılması.” olarak sıraladı.

“Eskiden Türkçe konuşan çocuklarımız için okul ihtiyacı vardı. Artık Ülkemizde Türkçe konuşamayan çocuklar için de okul ihtiyacı var” diyen Bakan Çavuşoğlu, ülkede İngilizceyi bilmeyen, Türkçeyi bilmeyen çok öğrenci olduğunu ve onlarla ilgili de çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Bir ülke nasıl ki hastanesine sahip çıkması gerekiyorsa okullarına da sahip çıkmalı” dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer biz çocuklarımızı iyi eğitemezsek, günün sonunda ülkede, meslek sahibi olmayan, niteliksiz kalitesiz, yasalara uymayan, insani ilişkilere saygı duymayan, devletini sevmeyen, milletini sevmeyen, gelenek ve göreneklerini bilmeyen, ülkesine sahip çıkmayan birçok insan yetişir. Bu da devletlerin sonu olur. Bugün siz insanlara sahip çıkmazsanız onları yetiştirmezseniz… Bugün okul yapmayanlar, yarın cezaevi yapmak zorunda kalır. Biz vaktimiz varken okulumuzu yapalım…”

Tam Gün Eğitimle ilgili olarak da Çavuşoğlu, hükümet programında tam gün eğitimin olmadığını, çünkü tam gün eğitime gerekli altyapının, öğretmen kadrosunun ve finansal desteğin sağlandığı zaman geçilmesinin uygun olacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, tam gün eğitimi kendilerinin de hedeflediğini, ancak TC ile yapılan mutabakat metninde de bu sisteme gerekli finansmanın sağlanması şartıyla altyapısı hazırlandığı zaman geçilebileceğini belirtti.

Tam gün eğitime geçebilmek için öğretmen kadrosunun minimum yüzde 30 civarında artırılması gerektiğine de değinen Çavuşoğlu, bunun da yaklaşık 1500 öğretmen daha demek olduğunu ve tam gün eğitime geçebilmek için okulların alt yapısıyla hazır olması gerektiğinin altını çizdi.