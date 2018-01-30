Yüksek Öğrenim Burs müracaatları 1 - 28 Şubat arasında

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daireden, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın www.mebnet.net adresinden veya sosyal medya üzerinde https://www.facebook.com/kktcyuksekogrenim/ sayfasından başvuru formları temin edilebilecek. İlgi duyan öğrenciler veya velilerin gerekli müracaatları yapmak üzere, Şubat ayı içinde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurması gerekiyor. 3. ülkelerde ve TC üniversitelerinde öğrenim gören ancak Eylül 2017’de burs başvurusu yapamayan öğrenciler dışında kalan öğrencilerin, bu dönemde herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.