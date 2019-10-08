Yıldızların okulundan muhteşem tören

Adanın en iyi İngilizce dil okulu Englishouse, sınavlarda rekor başarı gösteren öğrencileri için muhteşem bir sertifika töreni düzenledi

Yıldızların okulu olarak bilinen ve adanın en iyi İngilizce dil okulu olarak gösterilen Englishouse, Cambridge sınavlarında gösterdikleri üstün başarılarından dolayı öğrencileri için Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda önceki gün muhteşem bir sertifika töreni düzenledi.

Cambridge Starters, Movers, Flyers sınavları ile KET ve PET sınavlarında rekor başarı gösteren EnglisHouse by Önder Fahrioğlu öğrencileri ve IELTS sınavından elde ettikleri gurur verici başarılarla mezun olan EnglisHouse yıldızları için yapılan görkemli organizasyonla coşku ve gurur bir arada yaşandı.

İngiliz Yüksek Komiserliği'nden pek çok kıymetli ismin de katıldığı törende Cambridge Üniversitesi’nin sınavlarında dünya derecelerini elde eden öğrenciler haklı gururlarını yaşarken, öğretmen ve aileleri de sevinçlerine ortak oldu.

YDÜ AKMM salonunu hınca hınç dolduran veliler, alkışlarla öğrencilere destek verirken, çocuklarıyla gururlanan birçok veli sevinçten gözyaşı döktü.

Geleneksel hale gelecek olan Denktaş Ödülü’ne azmi ve çalışkanlığıyla layık görülen okul öğrencisi Sonay Demirpençe'ye ödülünü Ender Denktaş teslim etti. Englishouse kurucusu ve direktörü Önder Fahrioğlu, çocukların 1 yıl boyunca yoğun çalışmalar sonucu katıldıkları Cambridge sınavlarında gösterdikleri başarılardan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Önder Fahrioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ilkelerinde daha nice yüzlerce hayata dokunmak için her gün daha da azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.