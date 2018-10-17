Cambridge Üniversitesi dünya derecelerinin ev sahibi Englishouse by Önder Fahrioğlu çocukları, sertifikalarını törenle aldı

Cambridge Üniversitesi dünya 1, dünya 2, dünya 3, dünya 4 ve dünya 5 derecelerinin ev sahibi Englishouse by Önder Fahrioğlu çocukları, geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan okul direktörü ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, temel misyonlarının her şeyden önce sevmeyi, saymayı ve farklılıklara saygı duyan evlatlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Sınavlarında çok iyi başarı gösterip belgelerini alan çocuklara “Yolumuz parlak ve aydınlık. Yıldızınız hep parlasın” diye seslenen Fahrioğlu, öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyledi.

Gittikçe büyüyen kocaman bir aile olduklarını dile getiren Önder Fahrioğlu, ada genelinde çok yoğun talep gören yıldızların okulu Englishouse'un yakın zamanda okul öncesi eğitimle ilgili büyük bir projeleri olduğunu müjdeledi.

Adada vizyon ve kalite ile zirvede bir numara olduklarına dikkat çeken

Fahrioğlu, ailesine, çocuklarına ve velilerine teşekkür etti.