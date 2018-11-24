24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa AKM’de kutlandı. Bakan Özyiğit vurguladı: “Kim ne derse desin, biz Atatürk’ü kendimize rehber edindik. Bu nedenle yeni bir devinimin eşiğindeyiz”

24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, Öğretmen Marşı’nın okunmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı.

Törende , meslekte 25 yılı dolduran öğretmenlere plaket takdim edildi.

Diğer yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabah da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

ÖZYİĞİT: “ÖĞRETMENLİK ÇOK FARKLI GURUR VE ONUR VESİLESİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Öğretmenler Marşı’nı dinlerken, Öğretmen Koleji’nden mezun olarak küçük bir köy okulunda göreve başlayıp bugünlere gelen sürecinin gözlerinin önünden geçtiğini belirterek, “Öğretmenlik çok farklı gurur ve onur vesilesi” dedi.

Her zaman; Kıbrıs Türkü’nün var oluş kavgasında en önde bir nefer, bir yandan da sömürge döneminde bile Atatürk’ün ilke ve devrimlerini benimsemiş, inançla ‘Kıbrıs Türk toplumunun kendine özgü değerleri ve kültürüyle varız var olacağız’ söylemiyle çalışan öğretmenlerden etkilendiğini dile getiren Özyiğit, “İşte yola çıkarken bu mesleği seçerken benim örnek aldığım öğretmenler bunlar” dedi.

Özyiğit, benzeri bir yapının Türkiye’de Köy Enstitüleri’nde olduğunu, Atatürk’ün çıktığı yolda yeni bir devlet yaratma, çağdaş uluslar seviyesine çıkma mücadelesi verildiğini, Türk tarihinde devrimlerin başlamasıyla çağ dışılığın geride kaldığını ve yepyeni aydınlık bir çağın başladığını söyledi.

Yeni Türk alfabesiyle birlikte 24 Kasım’da toplumsal bir seferberlik başlatıldığını, Köy Enstitüleri’nin de bunun bir devamı olduğunu ifade eden Özyiğit, bir toplumun aydınlatılması ve geleceğe emin adımlarla, sağlam temellerle yetişmesini sağlayanın öğretmenler olduğunu belirtti.

Hep geri bıraktırılan toplumu çağdaş uluslara yaklaştırmayı amaçlayan köy Enstitüsü zihniyetinin kendisinin de takip ettiği bir model olduğuna işaret eden Özyiğit, “Bu, maalesef sonraki dönemlerde gelen zihniyetin siyasi nedenlerle ortadan kaldırdığı bir model” dedi.

YENİ BİR DEVİNİMİN EŞİĞİNDEYİZ.. ŞİMDİ KENETLENME, KOL KOLA GİRME, BİRLİKTE DOMİNE ETME ZAMANIDIR”

“Kim ne derse desin, biz Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, onu kendimize rehber edinerek bu toplumu bizden önceki öğretmenlerin başlattığı aydınlanma çağını devam ettirmekte kararlıyız” diyen Özyiğit, bu nedenle yeni bir devinimin eşiğinde olunduğunu söyledi.

Özyiğit, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda adımlar attıkları için bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, bütçe olanaklarının kısıtlanması dolayısıyla ders yılına arzuladıkları şekilde başlayamadıklarını anlatarak, “Artık sıkıntılar aşıldı, şimdi kenetlenme, kol kola girme, birlikte domine etme zamanıdır” dedi.

Yıllarca sendikacılık yapmış ve bununla gurur duyan bir öğretmen olarak çağrıda bulunan Özyiğit, “Gelin artık kol kola girelim ve bundan sonra yani bir eğitim anlayışını, inandığımız ilke ve değerler doğrultusunda, Atatürk’ün yüz yıl önce gösterdiği yolda ilerleyerek doğru zeminde konuşalım ve artık beklenen adımları hep birlikte atalım” dedi.

“5 EKİM’İ ÜLKEYE GETİREN VE KUTLAYAN BENİM”

Kimseyle polemiğe girmeyi düşünmediğini belirten Özyiğit, “Bu ülkeye 5 Ekim’i 1996 yılında getiren ve kutlayan benim ama bizim inandığımız ve savunduğumuz yapı Atatürk’ün ilke ve değerleridir. 24 Kasım da Atatürk’ün öncülük ettiği bir duruştur” şeklinde konuştu.

Özyiğit, sıkıntılı dönemlerde canla başla, özveriyle çalışan, idareci, öğretmen ve eğitim emekçilerini yürekten kutlayarak, hep birlikte sorunları aşarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerinden emin olduğunu belirtti.